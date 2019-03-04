Происшествия

Под Киевом произошло серьезное ДТП с участием тягача: фото и видео с места ЧП

В понедельник, 4 марта, под Киевом лоб в лоб столкнулись тягач DAF и легковушка Chevrolet Aveo. Как передает корреспондент"ФАКТОВ" Василий Тальский с места событий, ДТП произошло около половины седьмого утра на улице Днепроводской (Оболонский район) недалеко от поселка Водогон.

Предварительно установлено, что легковушка, в которой находились пять человек, двигалась по главной дороге. По словам водителя Chevrolet Aveo, он был уверен, что грузовик пропустит его.

Пострадали четверо пассажиров и водитель Chevrolet Aveo. Они госпитализированы. 28-летний водитель DAF из Ровенской области после осмотра медиками от госпитализации отказался.

У Chevrolet — сильные повреждения практически всего кузова, у DAF — незначительные повреждения передней части.

Начато расследование. На трассе образовалась пробка.

Ранее сообщалось, что в ДТП под Москвой пострадали четверо граждан Украины, они госпитализированы.

По данным «Информатора», четверых пассажиров и водителя Chevrolet Aveo, пострадавших в ДТП на Водогоне, из искореженного автомобиля вырезали спасатели.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на автодороге «Киев — Одесса» возле села Куриные Лозы Кривоозерского района Николаевской области произошло столкновение двух большегрузов, в котором погибли три человека: водитель грузового автомобиля «Mercedes», который двигался в направлении Одессы, превысил скорость, не справился с управлением и протаранил другой грузовик — «DAF», который двигался по смежной полосе в попутном направлении.

Фото Василия ТАЛЬСКОГО, «ФАКТЫ»

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