«ПСЖ» — «Манчестер Юнайтед»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Спорт

В среду, 6 марта, на стадионе «Парк де Пренс» в Париже местный «ПСЖ» и английский «Манчестер Юнайтед» сыграют ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов (начало — в 22:00). Напомню, что первая встреча соперников на «Олд Траффорд» завершилась победой гостей — 2:0.

«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию матча команд Томаса Тухеля и Оле-Гуннара Сульшера в столице Франции, за которой вы сможете следить в этой новости.

Арбитр из Словении

На поединке будет работать бригада арбитров из Словении во главе с опытным Дамиром Скоминой. Журналист по профессии, рефери из города Копер является арбитром ФИФА с 2003 года. Среди самых больших матчей в карьере словенца — работа на матче за Суперкубок УЕФА-2012 между «Челси» и мадридским «Атлетико» (1:4), а также финал Лиги Европы-2017, в котором «Манчестер Юнайтед» обыграл «Аякс» (2:0).

Если с «красными дьяволами» Скомина пересекался неоднократно (кроме упомянутого выше финала Лиги Европы-2017, также Дамир зафиксировал домашнее поражение «МЮ» от «Аякса» в 1/16 финала Лиги Европы-2011/2012 — 1:2, выездную ничью с «Бенфикой» в групповом турнире Лиги чемпионов-2011/2012 — 1:1 и домашнюю победу над «Байером» в групповом турнире Лиги чемпионов-2013/2014 — 4:2), то с «ПСЖ» встретится впервые в карьере.

* Дамир Скомина ранее четыре раза пересекался с «МЮ», с «ПСЖ» — ни разу

Между очными матчами — без поражений

Между двумя матчами плей-офф Лиги чемпионов обе команды играли матчи национальных турниров. «ПСЖ» провел четыре поединка в рамках Лиги 1, в которых одержали победы (разница мячей — 11:2), а также вышли в полуфинал Кубка Франции, обыграв «Дижон» (3:0).

Что касается «МЮ», то «манкунианцы» сыграли три матча в премьер-лиге, в которых добыли две победы и одну ничью (разниця мячей — 6:3), и вышли в четвертьфинал Кубка Англии, обыграв на выезде «Челси» — 2:0.

«ПСЖ» — по-прежнему без Неймара и Кавани, у «МЮ» полный лазарет

В ответной встрече, как и в первом матче, парижанам не поможет звездный дуэт форвардов — бразилец Неймар и уругваец Эдинсон Кавани, продолжающие восстанавливаться после травм. Впрочем, как показал поединок в Манчестере, «ПСЖ» может вполне справляться и без них.

Полный лазарет у «манкунианцев». К предстоящему матчу не готовятся из-за повреждений различной тяжести Валенсия, Лингард, Мата, Матич и Эррера, также под вопросом участие Дармиана, Джонса и Марсьяля. Кроме того, на «Парк де Пренс» не сыграет на своей родине французский полузащитник «красных дьяволов» Поль Погба, удаленный с поля в первом матче.

Стадион «Парк де Пренс»

Домашняя арена «ПСЖ», построенная в далеком 1897 году и после этого неоднократно реконструировавшаяся, способна вместить почти 50 тысяч зрителей. До 1998 года «Парк де Пренс» был основным стадионом для сборной Франции, пока к ЧМ-1998 не построили в пригороде Парижа — Сен-Дени — «Стад де Франс».

* До 1998 года «Парк де Пренс» был домашней ареной для сборной Франции

«Парк де Пренс» принимал у себя два финала чемпионатов Европы 1960-го и 1984-го годов, также на нем проходили матчи чемпионата Европы-2016. На клубном уровне принимал три финала Кубка европейских чемпионов (в 1956-м, 1975-м и 1981-м) и два финала Кубка обладателей кубков (в 1978-м и 1995-м).

* Стадион принимал два финала ЧЕ, три финала КЕЧ и два финала КОК

Матч на ТВ

В прямом эфире поединок между «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» покажет 6 марта, начиная с 22:00, телеканал «Футбол 2». Начиная с 21:15, эксперты в студии программы «Ночь Лиги чемпионов» обсудят последние новости о предстоящем матче, а после финального свистка подведут итоги поединков игрового дня (6 марта также сыграют «Порту» и «Рома»).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Фото Getty Images, ФК «ПСЖ», ФК «Манчестер Юнайтед»

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