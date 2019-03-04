Годами терроризируют школу: под Харьковом разгорается скандал вокруг агрессивных школьников

Происшествия

Хотя в Украине на законодательном уровне установлены наказания за буллинг, в Купянске (Харьковская область) в школе № 6 среди детей процветает насилие и травля более слабых. Два восьмиклассника постоянно издеваются над другими учениками — плюют детям в спину, толкают их, говорят всякие гадости, могут трогать личные вещи, лазить по сумкам. Но пиком такого «нетолерантного» отношения стало ЧП, в результате которого был избит ученик 6 класса. Парень получил сотрясение мозга. Об этом в Facebook в группе «Батьки SOS» пишет Марина Рисова и публикует фото ребенка в больнице.

Она рассказала случай, который произошел в школе 11 февраля, когда обидчики издевались над своим одноклассником, забрав его обувь на уроке физкультуры. За старшего вступился шестиклассник (сын Рисовой), которого мальчишки избили по голове. Ребенок потерял сознание. У мальчика левая сторона лица была распухшая. Левого глаза не было видно. Ребенка лечили в травматологическом отделении местной больницы. Однако после больницы ему не стало лучше. У него диагностировали отек левой половины лица, внутреннюю черепную гипертензию и другие нарушения.

Как пишет Рисова, родители ребят хулиганов с администрацией школы «хотели все решить миром», но она отказалась от моральной компенсации «только по документам (чекам)». Женщина утверждает, когда узнали об изменении диагноза на более страшный, родители исчезли.

Якобы родители обещали, что дети больше никого не будут обижать. Женщина хотела наказать обидчиков, обратившись в полицию, но, как оказалось, ее заявление не внесли в Единый реестр досудебного расследования. По ее словам, случилось это из-за связей родственников мальчишек-обидчиков с руководством города.

Однако она не собирается сдаваться. Сообщает, что 26 февраля написала повторно заявление в полицию об избиении сына, также просила объяснить причину не рассмотрения ее первого обращения, подала заявление в тот же день в прокуратуру, а затем начала писать к журналистам, позвонила на горячую линию полиции.

«Администрация школы хочет вернуть мне деньги за лечение, и пугает моего ребенка, что это такие люди выкрутятся и им ничего не будет … Я не поддаюсь на провокации, мне не страшно. Со мной связываются родители и дети, которые годами страдают от ребят … Буду бороться против этой „совковой системы“… не хочу, чтобы другие дети страдали!», — заключает она.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Херсонской области из-за булинга на больничной койке оказалась 11-летняя девочка. А в Житомирской области подростки устроили показательное избиение школьницы на камеру.

Напомним, по итогам 2018 года Украина вошла в первую десятку европейских стран по уровню распространенности буллинга — за год в школах зафиксировали около 109 тысяч обращений к психологам из-за травли.

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