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В Виннице женщина лишилась кругленькой суммы "за снятие порчи"
В Виннице 38-летняя местная жительница лишилась пяти миллионов гривен, которые она отдала за «снятие порчи». Деньги и ценности на эту сумму у нее выманила 51-летняя уроженка Кировоградской области. Ранее сообщалось, что в Киеве мошенники под предлогом участия в акции обманули пенсионерку и завладели ее деньгами в сумме 6640 долларов США и 13 тысяч гривен.
Как сообщают в прокуратуре Винницкой области, после расследования в горсуд Винницы направлен соответствующий обвинительный акт. Уроженку Кировоградской области обвиняют в преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 190 (завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничества), совершенное в особо крупных размерах, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет) УК Украины.
Сообщается, что деньгами и ювелирными украшениями фигурантка уголовного производства завладела в ноябре 2018 года.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», сотрудники криминальной полиции Хмельницкой области задержали мужчину, который обманул 29-летнего днепрянина на полтора миллиона гривен. Жертвами мошенника оказались несколько человек, в том числе и действующие полицейские.
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