Происшествия

В Хмельницком задержали мошенника, жертвами которого были и полицейские (фото)

Работники криминальной полиции Хмельницкой области задержали мужчину, который обманул 29-летнего днепрянина на полтора миллиона гривен. Однако жертвами крупного мошенника оказались несколько человек. При задержании у него обнаружили тетрадь с записями обманутых граждан, среди которых есть и действующие сотрудники полиции.

Напомним, в Киеве обезвредили мошенника, который под видом газовщика обманул десятки пенсионеров.

В случае с 29-летним жителем Днепра аферист, представившись предпринимателем, пообещал ему продать 100 ящиков сигарет по выгодной цене. Но, получив средства, продавец исчез, так и не предоставив обещанного товара.

После обращения пострадавшего в полицию правоохранители начали поиск и за несколько дней установили личность мошенника. Им оказался 28-летний хмельничанин, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за вымогательство.

Во время обыска в доме мужчины обнаружили и изъяли денежные средства, 6 мобильных телефонов, несколько банковских карточек из разных банков, стартовый пистолет и поддельное удостоверение сотрудника службы безопасности Украины.

Злоумышленнику уже сообщено о подозрении в мошенничестве. В качестве меры пресечения суд избрал ему содержание под стражей.

За содеянное мужчине грозит до двенадцати лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве замечен мошенник, проворачивающий аферы с арендой квартир. Мужчина одновременно сдал одну и ту же квартиру разным людям. Брал с каждого квартиранта деньги за первый и последний месяцы проживания и исчезал. Причем, ему эта квартира не принадлежит — он сам арендовал это жилье у законного собственника.

А полицейские столицы задержали афериста из Волынской области, который шантажировал семью сотрудников полиции в надежде получить легкие деньги.

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