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Происшествия

Пожар под Днепром унес жизнь ребенка (фото, видео)

16:58 4 марта 2019   181
пожарные
Инф. «ФАКТОВ»

В понедельник, 4 марта, в Каменском (Днепропетровская область) в результате пожара частного дома погибла двухлетняя девочка. Как сообщили в областном главке ГосЧС, ЧП случилось в 11:12 на улице Широкой.

Напомним, недавно в Киеве во время пожара сотрудники ГосЧС спасли маленькую девочку.

В Каменском до приезда спасателей соседи вынесли из горящего дома двоих детей. Третьего ребенка из пожара вынесли спасатели и передали врачам. Девочку госпитализировали в реанимацию горбольницы № 7. В 12:50 в больнице она умерла.

В доме сгорели домашние вещи и мебель на площади 35 квадратных метров.

Причину пожара устанавливают правоохранители.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о масштабном пожаре в центре Одессы, во время которого были спасены 40 человек, в том числе и дети.

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