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Пожар под Днепром унес жизнь ребенка (фото, видео)
В понедельник, 4 марта, в Каменском (Днепропетровская область) в результате пожара частного дома погибла двухлетняя девочка. Как сообщили в областном главке ГосЧС, ЧП случилось в 11:12 на улице Широкой.
Напомним, недавно в Киеве во время пожара сотрудники ГосЧС спасли маленькую девочку.
В Каменском до приезда спасателей соседи вынесли из горящего дома двоих детей. Третьего ребенка из пожара вынесли спасатели и передали врачам. Девочку госпитализировали в реанимацию горбольницы № 7. В 12:50 в больнице она умерла.
В доме сгорели домашние вещи и мебель на площади 35 квадратных метров.
Причину пожара устанавливают правоохранители.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о масштабном пожаре в центре Одессы, во время которого были спасены 40 человек, в том числе и дети.
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Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...