Убийство бизнесмена в Черкассах: появились фото с места происшествия

Происшествия

По факту убийства 39-летнего предпринимателя Владимира Сотникова в Черкассах полиция открыла уголовное производство.

На месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, мужчина был убит несколькими выстрелами из огнестрельного оружия в собственной квартире в микрорайоне «Мытниця» в Черкассах. Владимир Сотников занимался аграрным бизнесом. Он якобы раньше заявлял о попытке рейдерского захвата его земель на Жашковщине.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали об убийстве бизнесмена под Кременчугом. Убийцей оказался должник предпринимателя, который занял у погибшего 80 тысяч долларов для развития собственного бизнеса, однако полностью вернуть их не мог. Когда подозреваемого взяли под арест, вскрылись шокирующие подробности.

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