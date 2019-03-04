Оплата электроэнергии: что нужно знать киевлянам

Деньги

Некоторые киевляне жалуются на сложности с передачей по телефону 15−88 показателей электрического счетчика, в результате эти данные не направляются по назначению и потом возникают претензии и недоразумения. Чтобы получить правильные платежки за потребленную электроэнергию, киевлянам прежде всего следует правильно отражать объем услуг, предоставленных в течение месяца. Затем, как напоминает компания «Киевские энергетические услуги», цифры с показаниями счетчиков следует зафиксировать на первое число месяца и до четвертого числа их обязательно передать. Важно, чтобы клиенты передавали показатели вовремя и точно. Тогда и счета за потребленную электрику сформируются корректно — на основании фактических данных. Для их передачи можно использовать существующие способы:

- сбросить на электронную почту [email protected], указав номер лицевого счета.

- использовать форму обратной связи на сайте kep.com.ua либо в личном кабинете ok.kep.com.ua;

- написать сообщение на странице «Киевских энергетических услуг» в Facebook: fb.com/energoposlugykyiv.

- позвонить по телефону (044/067/066) 277−18−18.

Если потребитель услуг вовремя не передал показания прибора учета и не согласен с расчетами в квитанции, можно откорректировать данные после занесения через личный кабинет фактических данных об объеме потребленных услуг. На основании этих реальных сведений и сформируется новый счет-квитанция, будут правильными и последующие платежи.

Если возникли какие-то вопросы по энергообеспечению, то, выбрав тему визита, центр обслуживания клиентов и удобное время, на сайте «Киевских энергетических услуг» в разделе «Предварительная регистрация» можно записаться на прием.

С полученным регистрационным номером клиент в назначенное время приходит в центр и следит за электронной очередью на табло (пока на нем высветится нужный номер). Сохранится и режим отдельной «живой очереди» для тех, кто не записался заранее.

Напомним, что с января 2019 года в Киеве в результате реформирования из компании «ДТЭК «Киевские энергетические сети» образовались две новые: «Киевские энергетические сети» и «Киевские энергетические услуги». Первая поставляет электрику, занимается аварийными вопросами (по этому поводу обращаться в центр по телефону 15−88), там еще можно разбираться с долгами за предыдущий год. А вот по текущим моментам уже следует звонить в центр второго поставщика услуг — по телефонам (044/067/066) 277−18−18 — именно предприятие «Киевские энергетические услуги» и занимается поставкой потребителям электроэнергии.

Клиентам нужно внимательно следить, чтобы при оплате счетов через банковские и другие учреждения корректно формировались и заполнялись платежи с учетом новых реквизитов поставщика услуг «Киевские энергетические услуги»: МФО: 322 669 (филиал Главное управление в Киеве и Киевской области ПАО «Ощадбанк»), ЕДРПОУ 41 916 045, расчетный счет 26 036 300 584 873.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как украинцам оплачивать электроэнергию по-новому.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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