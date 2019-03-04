В смерти солиста The Prodigy винят футболиста лондонского «Арсенала»

Спорт

Полузащитника лондонского «Арсенала» Аарона Рэмзи считают косвенным виновником смерти солиста группы The Prodigy Кита Флинта. Ведь уже давно известно, что едва ли не каждый гол валлийского футболиста за клуб или сборную Уэльса убивает кого-то из знаменитостей.

Второго марта 28-летний Рэмзи отличился точным ударом в поединке чемпионата Англии «Арсенал» — «Тоттенхэм» (1:1). О смерти Флинта стало известно 4 марта.

По данным британского издания Sunday Express, знаменитости умирают в течении нескольких дней после гола Рэмзи уже 17-й (!) раз. Впервые это случилось в августе 2009 гола: футболист забил «Портсмуту» — умер сенатор Тед Кеннеди, младший брат 35-го президента США. Спустя два года Аарон поразил ворота «Манчестер Юнайтед», а на следующий день был убит Усама бен Ладен.

Поначалу болельщики не придавали этим совпадениям никакого значения, но постепенно смерти знаменитостей после голов футболиста стали пугающе регулярными. Считается, что именно от «проклятия Рэмзи» умерли Стив Джобс, Муаммар Каддафи, Уитни Хьюстон, актеры Пол Уокер и Робин Уильямс, Дэвид Боуи, звезда «Гарри Поттера» Алан Рикман, Нэнси Рейган, Стивен Хокинг и российский олигарх Борис Березовский. И это еще далеко не полный список.

Как подчеркивает издание Express, футболиста никоим образом нельзя обвинять в так называемом «проклятии», однако эта ситуация выглядит крайне странной и даже мистической.

Отмечу, что Аарон Рэмзи в 16 лет и 124 дня стал самым молодым игроком в истории валлийского «Кардиффа». Спустя два года уже в ранге лидера команды и самого юного капитана сборной Уэльса за всю историю он перебрался в лондонский «Арсенал», в составе которого за 10 лет по три раза выиграл Кубок и Суперкубок Англии.

Кстати, совсем недавно Аарон Рэмзи подписал предварительный контракт с туринским «Ювентусом», где будет зарабатывать 465 тысяч евро в… неделю. Может, хотя бы после переезда футболиста в Италию «проклятие Рэмзи» наконец утратит силу.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что турецкий футболист с лезвием в руках резал соперников прямо во время матча.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter