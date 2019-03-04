В Киеве немного увеличилось количество детей, заболевших гриппом и ОРВИ

Здоровье

Казалось, что с потеплением кривая уровня заболеваемости на грипп и ОРВИ в столице Украины уверенно пошла вниз. Но, как констатировали в горгосадминистрации, сейчас за счет повышения детской заболеваемости отмечается незначительный рост — на 0,4 процента. За прошлую неделю заболели 8019 детей (предыдущий показатель 7769 случаев — то есть повышение составляет 3,2 процента), взрослых — 4462 человека (в сравнении с предыдущим показателем — 4661 уровень снизился на 4,3 процента). Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве грипп заметно отступает: на карантин закрыты всего 24 школы.

Всего за 9-ю неделю 2019 года зарегистрировано 12 481 больных гриппом и ОРВИ (за 8-ю неделю таких было 14 166), показатель заболеваемости ниже эпидпорога на 50,8 процента. В структуре заболеваний дети составили 64 процента (ранее — 62,5%).

Среди школьников заболеваемость снова повысилась на 6,5 процента — 3606 случаев, что составляет 42,2 процента от общего количества заболевших детей и 27,1 процента от общего количества обратившихся за медпомощью. Госпитализированы 141 человек, из них 124 ребенка. В кабинетах коммунальных и частных клиник с начала эпидсезона вакцинированы 35 035 человек, в том числе 9296 детей.

Образовательный процесс, по данным столичного департамента образования и науки, частично или полностью приостановлен в 15 столичных школах (три недели назад — в 104, потом — в 59, а неделю назад — в 24). Закрыты полностью 4 школы и частично — 11:

— 1 (частично) в Деснянском районе;

— 2 полностью и 1 частично в Днепровском районе;

— 1 полностью и 1 частично в Подольском районе;

— 6 (частично) в Святошинском районе;

— 2 (частично) в Соломенском районе;

— 1 (полностью) в Шевченковском районе.

Напомним, что руководители учебных заведений имеют право полностью или поклассово приостанавливать образовательный процесс при отсутствии из-за заболевания гриппом и ОРВИ 20 процентов от общего количества школьников.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что под Харьковом ввели карантин из-за кори. А в харьковском госпитале от осложнений после гриппа умер боец АТО.

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