Происшествия

Убийство бизнесмена в Черкассах: появились сведения о преступнике

Убийство в Черкассах предпринимателя Владимира Сотникова было совершено утром 4 марта, когда основатель предприятия «Золото полей 2017» вместе со своей гражданской женой вышли из квартиры и спускались по лестнице.

Между 6 и 5 этажами к ним подбежал неизвестный мужчина и сделал несколько выстрелов в 39-летнего бизнесмена. В результате чего тот получил несколько огнестрельных ранений в голову и грудь. Женщина ранений не получила.

На месте преступления было изъято 5 гильз и две пули.

Подозреваемый, мужчина на вид 30−35 лет, объявлен в розыск.

Полиция начала досудебное расследование «Умышленное убийство».

Напомним, предприятие, учредителем и директором которого был покойный, занималось сельскохозяйственной деятельностью. Сотников якобы раньше заявлял о попытке рейдерского захвата его земель на Жашковщине.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter