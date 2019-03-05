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Убийство бизнесмена в Черкассах: появились сведения о преступнике
Убийство в Черкассах предпринимателя Владимира Сотникова было совершено утром 4 марта, когда основатель предприятия «Золото полей 2017» вместе со своей гражданской женой вышли из квартиры и спускались по лестнице.
Между 6 и 5 этажами к ним подбежал неизвестный мужчина и сделал несколько выстрелов в 39-летнего бизнесмена. В результате чего тот получил несколько огнестрельных ранений в голову и грудь. Женщина ранений не получила.
На месте преступления было изъято 5 гильз и две пули.
Подозреваемый, мужчина на вид 30−35 лет, объявлен в розыск.
Полиция начала досудебное расследование «Умышленное убийство».
Напомним, предприятие, учредителем и директором которого был покойный, занималось сельскохозяйственной деятельностью. Сотников якобы раньше заявлял о попытке рейдерского захвата его земель на Жашковщине.
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