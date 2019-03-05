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Происшествия

Убийство бизнесмена в Черкассах: появились сведения о преступнике

12:28 5 марта 2019   378
дом, полиция
Инф. «ФАКТОВ»

Убийство в Черкассах предпринимателя Владимира Сотникова было совершено утром 4 марта, когда основатель предприятия «Золото полей 2017» вместе со своей гражданской женой вышли из квартиры и спускались по лестнице.

Между 6 и 5 этажами к ним подбежал неизвестный мужчина и сделал несколько выстрелов в 39-летнего бизнесмена. В результате чего тот получил несколько огнестрельных ранений в голову и грудь. Женщина ранений не получила.

На месте преступления было изъято 5 гильз и две пули.

Подозреваемый, мужчина на вид 30−35 лет, объявлен в розыск.

Полиция начала досудебное расследование «Умышленное убийство».

Напомним, предприятие, учредителем и директором которого был покойный, занималось сельскохозяйственной деятельностью. Сотников якобы раньше заявлял о попытке рейдерского захвата его земель на Жашковщине.

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