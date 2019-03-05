В Украине создали электронную карту амбулаторий с контактами врачей

Здоровье

На сайте Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) размещена электронная карта всех учреждений, оказывающих первичную медицинскую помощь и врачей, работающих в статусе предпринимателей, заключивших договор с Национальной службой здоровья. Об этом в Facebook сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, которая постоянно делится своими «креативными» советами.

«Еще год назад, никто не мог назвать точное количество амбулаторий или врачей, оказывающих первичную медицинскую помощь. Теперь информация есть! И она открыта и прозрачна для всех. Воспользоваться картой можно по ссылке ➡https://goo.gl/ub6eEk», — написала чиновница.

На карте можно найти все учреждения и врачей, которые заключили договор с НСЗУ (даже если врач заключил только одну декларацию), электронную карту медзаведений со всеми контактами амбулаторий и врачей.

Можно увидеть распределение коммунальных и частных медучреждений и врачей-предпринимателей по регионам. Также есть возможность ознакомиться с тем, скольких пациентов обслуживает доктор, в том числе по возрастным группам, полу и по специальностям врача.

«Найти семейного врача, ближайшую амбулаторию к работе или дому, узнать сколько деклараций подписал ваш врач — все можно найти с помощью карты. С информацией можно работать с помощью различных фильтров, а также таблиц или визуализаций. Обновление происходит несколько раз в месяц», — уточнила Супрун.

Она отметила, что раньше невозможно Таким образом создавалось «поле для манипуляций, „договоренностей“ и влияния».

По словам и.о. министра, теперь эти данные прозрачные и открытые. По этому принципу трансформируется вся система здравоохранения.

Медик считает, чем больше пациенты знают об изменениях, тем лучше могут воспользоваться преимуществами трансформации. А медицинская помощь станет более доступной и качественной.

Напомним, ранее и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, как защититься от рака прямой кишки. Чиновница напомнила, что в Киеве в марте объявлен месяц борьбы с колоректальным раком. До конца марта люди старше 50 лет имеют возможность сдать анализ, сделать колоноскопию и получить консультацию врача-онколога бесплатно.

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