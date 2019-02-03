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Два гола Зозули вывели «Альбасете» в лидеры первенства Испании (видео)
Бывший нападающий «Динамо», «Днепра» и «Бетиса» Роман Зозуля забил два мяча в гостевом поединке второго испанского дивизиона на поле «Кордобы», чем помог «Альбасе» отпраздновать волевую победу (3:1) и возглавить турнирную таблицу сегунды (ближайший преследователь «Гранада» 3 февраля проведет встречу на поле «Осасуны»). На 65-й минуте украинец восстановил равновесие в матче, а на 71-й (при счете 2:1) — упрочил преимущество своей команды. На 80-й минуте форварда заменили.
Отмечу, что в текущем сезоне 29-летний Роман Зозуля забил в футболке «Альбасете» семь мячей и отдал одну результативную передачу (больше — восемь голов — записал в свой актив только конголезец Жереми Бела).
Положение лидеров: 1. «Альбасете» — 45 очков (24 матча); 2. «Гранада» -- 44 (23); 3. «Малага» — 44 (24); 4. «Депортиво» 43 (24); 5. «Осасуна» — 41 (23).
Напомню, что в футболке сборной Украины Роман Зозуля провел 33 поединка и забил четыре мяча.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Зозуля в матче чемпионата Испании спас жизнь одноклубнику.
Фото Twitter ФК «Альбасете»
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