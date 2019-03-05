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Происшествия

Появилось видео с моментом подрыва авто на Оболони в Киеве

14:44 5 марта 2019   522
Взрыв авто на Оболони в Киеве
Инф. «ФАКТОВ»

В сеть выложили кадры взрыва автомобиля на Оболони в Киеве, зафиксированные камерой видеонаблюдения. Ранее сообщалось, что взрыв произошел на стоянке по адресу Героев Сталинграда, 24-А.

Кадры на своей страничке в социальных сетях выложил ресурс «Киев Оперативный». «К счастью, никто не пострадал», — говорится в комментарии. На кадрах видно, что водитель, попытавшийся открыть левую дверцу автомобиля, после взрыва остался стоять возле машины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», некоторые массмедиа сообщали, что подорванный на Оболони Audi Q8 мог принадлежать секретарю СНБО Александру Турчинову. Однако в пресс-службе руководителя СНБО заявляли, что им об инциденте ничего не известно: «С Александром Валентиновичем все хорошо. С автомобилем, на котором он передвигается, тоже все в порядке».

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