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Предупредит об опасности, вызовет «скорую» и полицию: школьница придумала «умный» браслет для слабослышащих
Идея браслета возникла у Ани Петрышин, еще когда она училась в шестом классе. Сегодня вокруг проекта объединилась целая команда, которая уже обошла 43 конкурентов и победила на региональном этапе конкурса юных изобретателей Diamond Challenge. Впереди всеукраинский этап соревнований. Но больше всего школьницы мечтают победить на международных соревнованиях в США и получить средства на производство браслета.
Напомним, ранее «ФАКТЫ» рассказывали о научной разработке киевских школьников: они изобрели браслет, который поможет прожить 120 лет.
— Вы просто надеваете браслет на руку. Микрофон считывает, что, например, едет машина, и своеобразной вибрацией предупреждает вас о потенциальной опасности, — объясняет «ФАКТАМ» принцип работы браслета Hear Watch восьмиклассница львовского лицея «Орияна» Анна Петрышин. — В базу браслета можно внести все звуки, которые необходимы человеку. Кроме того, мы добавили экстренные кнопки, такие как «скорая», газовая и пожарная службы, полиция, а также номера близких. Устройство сразу передает локацию, чтобы службы или родные могли быстро прийти на помощь.
Браслет Hear Watch не единственный в своем роде, признается Аня, но слабые и сильные стороны устройств конкурентов школьница уже успела изучить.
— В Интернете мы нашли три подобных проекта, но пока только один из них вышел на рынок, — продолжает Анна. — Он стоит около 375 фунтов, что намного дороже прогнозируемой стоимости нашего устройства. Если мы запрограммируем его на основе Arduinio (торговая марка аппаратно-программных средств, ориентированная на непрофессиональных пользователей. — Авт.), то наш браслет должен обходиться в 50 долларов.
* В базу браслета внесены экстренные кнопки, такие как «скорая» и полиция, а также номера родных. Устройство сразу передает локацию, чтобы можно было быстро прийти человеку на помощь
— Кроме того, все эти устройства ограничены в функционале, — добавляет девятиклассница Оксана Сташкив, PR-менеджер проекта. — Например, для одного из них нужно носить на двух пальцах кольцо, которое будет воспринимать эти звуки. Это недостаток, потому что, когда человек захочет помыть руки, надо будет его снимать. А еще эти устройства улавливают ограниченное количество звуков. Мы же делаем акцент на расширении диапазона и возможности добавлять в базу новые звуки. Кроме того, у нас есть кнопки для экстренного вызова.
Идея такого устройства возникла у Анны Петрышин, когда она училась в шестом классе.
— Я с детства равнялась на свою старшую сестру, — признается Аня. — Она постоянно была вовлечена в социальные проекты. София даже придумала электронную книгу для незрячих. Этот гаджет работает на основе шрифта Брайля. Пользователь кладет палец на дисплей, «вылезают» своеобразные иглы, благодаря которым человек может читать. Сестра с этим проектом участвовала в международном конкурсе изобретателей в США и заняла третье место. Тогда я решила, что тоже обязательно должна придумать что-то, что помогало бы людям.
В шестом классе я задумалась над тем, что люди, у которых есть проблемы со слухом, часто подвергают себя опасности, уже просто находясь на улице. Потенциальная угроза может ждать их за углом или на ближайшем пешеходном переходе. И я стала думать, как сделать устройство, которое сигнализировало бы им об опасности.
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Сегодня над проектом работает целая команда юных ученых. Под руководством наставницы — учительницы лицея Ирины Жуковской — они отправились на международный конкурс изобретателей Diamond Challenge.
— В этом конкурсе я как учитель участвую уже третий раз, — говорит Ирина. — Предыдущие ученические работы, которые мы подавали, находились в сфере социального предпринимательства, но они больше касались экологической тематики. Я предложила Анне поработать над этим проектом в команде. Мы привлекли к нему Оксану Сташкив и Настю Китык.
— Аня у нас автор идеи и основатель проекта, — рассказывает Оксана Сташкив. — Настя Китык переводит всю информацию на английский. Без ее английского мы точно не справились бы. Моя же задача — активно рассказывать в соцсетях и офлайн о нашем проекте, а также мониторить потенциальных конкурентов. Больше всего времени мы работали над концепцией. Требовалось не только описать проблему и ее решение, но и рассказать, как проект повлияет на общество.
* «Собираемся представить нашу разработку в США и получить средства на производство браслета», — говорят участницы проекта (слева направо) Оксана Сташкив, Настя Китык и Анна Петрышин
Усилия оказались не напрасными. На региональном отборе проект Hear Watch обошел 43 команды. Это единственный проект из Западной Украины, который в марте будет соревноваться на всеукраинском уровне.
— Скоро презентация проекта в столице. А нам очень хочется пройти на следующий этап — представить нашу разработку в США и получить средства на производство браслета, — признается Анна.
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На вопрос «ФАКТОВ», что мотивирует юных школьниц участвовать в таких серьезных научных проектах, девушки уверенно говорят: «Выпускники нашего лицея «Орияна».
— У нас много выпускников, которые стали успешными в науке, — говорит Оксана Сташкив. — Например, старшая сестра Анны заняла третье место на Всемирной олимпиаде гениев. Еще один выпускник основал Институт общественных инициатив. Нам есть на кого равняться, и мы не можем себе позволить быть хуже.
— И еще я посоветовала бы всем школьникам, которых интересует наука, не бояться, — добавляет Анна Петрышин. — Очень многие люди не решаются подавать свои проекты, потому что думают, что это бессмыслица и это никому не нужно. А может быть, именно ваш проект станет для кого-то незаменимым.
За победу на всеукраинском этапе конкурса Diamond Challenge изобретатели получат 1000 долларов и путевку на международные соревнования, которые состоятся в США. А если победят в Америке — 100 тысяч долларов и финансирование на реализацию проекта.
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