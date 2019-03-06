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Происшествия

В Киеве сотрудник ВОХР напал с ножом на полицейского: что известно

11:55 6 марта 2019   123
Нож
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве полицейский — водитель Голосеевского районного отделения полиции охраны, будучи пьяным, ножом ранил инспектора патрульной полиции. Его задержали следователи Государственного бюро расследования (ГБР). Ранее сообщалось, что под Львовом водитель-нарушитель избил полицейского.

Как сообщают в ГБР, пострадавший получил многочисленные ножевые ранения. У него — проникающее ранение грудной клетки, многочисленные непроникающие колото-резаные раны грудной клетки, плеча и бедра. Окончательно степень тяжести телесных повреждений установит судебно-медицинская экспертиза.

Сообщается, что следователи ГБР задержали нападавшего. Готовится сообщение о подозрении в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений (ч.1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины) и ходатайство в суд об избрании меры пресечения. «В случае доказательства вины работнику полиции охраны грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет», — добавляют в ГБР.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 16 января в Харькове злоумышленники напали на 39-летнего сотрудника Департамента уголовного розыска Национальной полиции, офицер получил тяжелые ранения. На правоохранителя напали, когда он выходил из подъезда своего дома. Двое неизвестных в балаклавах сначала ударили полицейского, а потом несколько раз выстрелили в него

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