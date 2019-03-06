- 14:19 Ищут корь: оккупанты устроили дополнительные проверки для въезжающих в Крым
- 14:06 Путин – самый яркий эротический сон россиянок: Алена Апина отличилась неожиданным заявлением
- 14:03 Украина в марте переходит на летнее время: когда и как переводить часы
- 14:02 В России запретили хостелы в жилых домах: названа истинная цель властей
- 14:01 В Ужгороде сотрудница «Укрпочты» украла более миллиона гривен: сдала в ломбард компьютеры офиса
- 13:58 Привалило скалой: под Одессой спасли спелеолога, который не мог выбраться из катакомб
- 13:52 В Украине ищут замену Коболеву: назначена дата конкурса на пост главы "Нафтогаза"
- 13:45 Мужчина-трансгендер неожиданно забеременел и родил сына
- 13:42 С вещами на выход: после провала в Лиге чемпионов «Реал» уволит главного тренера
- 13:41 В Украине дорожает сжиженный газ: что будет дальше
В Киеве сотрудник ВОХР напал с ножом на полицейского: что известно
В Киеве полицейский — водитель Голосеевского районного отделения полиции охраны, будучи пьяным, ножом ранил инспектора патрульной полиции. Его задержали следователи Государственного бюро расследования (ГБР). Ранее сообщалось, что под Львовом водитель-нарушитель избил полицейского.
Как сообщают в ГБР, пострадавший получил многочисленные ножевые ранения. У него — проникающее ранение грудной клетки, многочисленные непроникающие колото-резаные раны грудной клетки, плеча и бедра. Окончательно степень тяжести телесных повреждений установит судебно-медицинская экспертиза.
Сообщается, что следователи ГБР задержали нападавшего. Готовится сообщение о подозрении в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений (ч.1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины) и ходатайство в суд об избрании меры пресечения. «В случае доказательства вины работнику полиции охраны грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет», — добавляют в ГБР.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 16 января в Харькове злоумышленники напали на 39-летнего сотрудника Департамента уголовного розыска Национальной полиции, офицер получил тяжелые ранения. На правоохранителя напали, когда он выходил из подъезда своего дома. Двое неизвестных в балаклавах сначала ударили полицейского, а потом несколько раз выстрелили в него
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!