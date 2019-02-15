Декларирование доходов: что изменилось для «заробитчан», претендующих на субсидии

Деньги

После январской раскачки люди вновь включаются в рабочий ритм и возвращаются на рельсы повседневной рутины. И для многих начало года будет особенно напряженным, поскольку к обычным справкам и отчетам добавится еще одна важная задача: декларирование своих доходов. Ведь начавшаяся в январе декларационная кампания уже в самом разгаре (как сообщали ранее «ФАКТЫ», процедуру уплаты налогов упростили). И продлится она до 2 мая включительно.

«Все зарубежные доходы подлежат обязательному декларированию»

Страна все больше погружается в мир финансовой дисциплины. Декларации подают предприятия и предприниматели, госслужащие и кандидаты на работу в госслужбе. Закон постоянно расширяет перечень категорий населения, которые должны самостоятельно следить за своими доходами, «майновим станом», а во многих случаях — и за уплаченными налогами.

Так, в прошлом году министр социальной политики Андрей Рева заявил: если люди, работающие за рубежом, хотят получать субсидию, им также нужно будет декларировать свои доходы. Именно с этого вопроса «ФАКТЫ» начали свой разговор с заместителем начальника управления — начальником отдела администрирования налога на доходы физических лиц Департамента налогов и сборов с физических лиц Государственной фискальной службы Украины Татьяной Федченко.

— Скажите, пожалуйста, какую декларацию и куда должны подать «заробітчани» для того, чтобы получить субсидию?

— Если говорить о программе субсидий, то порядок назначения и подача необходимых документов установлены Министерством социальной политики. И налоговый орган к этому не имеет отношения.

Однако хочу заметить, что Налоговым кодексом установлено: граждане, которые получают доходы из-за рубежа («заробітчани» относятся именно к такой категории) и при этом являются резидентами Украины, обязаны по итогам финансового года подать декларацию о своих доходах в органы фискальной службы.

— Я помню, что человек считается резидентом страны, если пробыл в ней дольше 183 дней в календарном году. А тому, кто постоянно работает за рубежом, нужно подавать декларацию здесь, в Украине? Ведь он у нас считается нерезидентом.

— Порядок определения резидентского статуса установлен статьей 14 Налогового кодекса, и там указано, что проживание в стране более 183 дней в отчетном году не является основополагающим. Есть еще понятие центр жизненных интересов — место проживания членов семьи, регистрация такого лица предпринимателем, экономические взаимоотношения и так далее.

Если взять конкретно граждан Украины, которые находятся на заработках за рубежом, то они в основном не выезжают всей семьей, и соответственно центр жизненных интересов у них остается здесь. А это один из основных аспектов для определения резидентского статуса.

Кроме того, многие граждане Украины получают разовые доходы из-за рубежа.

— Это какие?

— Их много: наследство, гонорары, авторские выплаты, дивиденды. Ведь обязательному декларированию подлежат все зарубежные доходы! Причем граждане, имевшие заработки из источника за пределами Украины, обязаны подать декларацию независимо от того, были из этих сумм удержаны налоги или нет.

— То есть формально почти все «заробітчани» обязаны подать как минимум одну декларацию — налоговую?

— Именно так. Мы постоянно проводим разъяснительную работу с лицами, которые могут иметь зарубежные доходы: с известными артистами, спортсменами, моряками, а также жителями приграничных районов, выезжающими работать в соседние страны. Стараемся обеспечить им все условия для своевременной подачи декларации.

Следует отметить, что в прошлом году гражданами задекларированы иностранные доходы в размере 8 миллиардов 400 миллионов гривен, из которых был начислен налог на доходы физических лиц в размере 1 миллиард 200 тысяч гривен и военный сбор — более 125 миллионов гривен.

Хочу отметить, что в последние годы наблюдается рост задекларированных иностранных доходов.

— Есть ли какие-то примеры, когда известный артист или спортсмен задекларировал свои зарубежные доходы?

— Конечно. Конкретные фамилии называть не могу — таков закон. Но вот, например, в прошлом году один популярный телеведущий и актер задекларировал иностранный доход в размере 11 с половиной миллионов гривен и уплатил в бюджет свыше двух миллионов гривен налога на доходы физических лиц. А другой знаменитый артист, певец, в минувшем году задекларировал иностранный доход в сумме 5 миллионов 200 тысяч гривен и уплатил в бюджет почти миллион гривен налога.

— Что делать, если человек в другой стране уже уплатил налог — по тем ставкам, которые предусмотрены ее законодательством?

— В таком случае он имеет право взять в налоговых органах иностранного государства справку о внесенных суммах, и они будут учтены при перерасчете в Украине.

Но при этом есть два момента. Во-первых, с такой страной должен быть заключен договор об избежании двойного налогообложения, во-вторых, при перерасчете учитывается только налог на доходы физических лиц. Военный сбор необходимо уплачивать из общей суммы.

— Стоит учесть, что у нас ставка налога на доходы физических лиц 18 процентов, а в некоторых странах она доходит до 40 процентов и выше. Если в той стране человек заплатил налог выше, чем у нас, то ему вернут деньги?

— К сожалению, нет. Если сумма, уплаченная за границей, больше, возврат не производится.

— Вы говорите о поступлениях из-за рубежа. А деньги, которые «заробітчани» пересылают своим семьям… Например, перевод средств из-за рубежа на имя жены будет считаться ее доходом?

— Чтобы определить, считаются ли перечисления из-за рубежа иностранным доходом, следует рассматривать каждый конкретный случай, поскольку, с одной стороны, Налоговым кодексом предусмотрено, что любые доходы, полученные из источника за пределами Украины, для целей налогообложения считаются иностранными доходами. Но, с другой стороны, как мы уже определили ранее, если «заробітчанин» имеет статус резидента Украины, он обязан подать декларацию и уплатить соответствующие налоги.

Кроме того, нормами Семейного кодекса Украины указаны случаи, при которых доходы, полученные одним из супругов, являются объектом совместной собственности и так далее. Также такие перечисления могут быть алиментами, которые у нас по закону налогом не облагаются.

«Заполнить декларацию можно в онлайн режиме на сайте Государственной фискальной службы Украины»

— Тогда вернемся к декларированию. Многие люди во время декларационной кампании все еще находятся за рубежом. Как им подать декларацию?

— У нас есть несколько решений для таких ситуаций.

Первое: человек может переслать заполненную декларацию по почте. Обращаю внимание читателей, что документы в таком случае нужно отправлять с уведомлением о вручении и с описью о вложении. Причем не позднее чем за пять дней до истечения предельного срока.

Второе: человек может заполнить декларацию в онлайн режиме на сайте Государственной фискальной службы Украины в сервисе «Электронный кабинет». И я советую воспользоваться именно этим сервисом, потому что это очень удобно, так как сокращает время подачи декларации. А самое главное — при заполнении в сервисе «Электронный кабинет» есть возможность произвести авторасчет и проверку правильности заполнения декларации.

— Это действительно очень удобно!

— Отмечу, что даже если декларация подается в электронной форме, то ее все равно нужно отправить не позднее окончания последнего часа последнего дня декларационной кампании.

— То есть до 23:59 2 мая 2019 года.

— Да. Также скажу, что подать декларацию в «Электронном кабинете» могут только те граждане, которые уже получили личный ключ электронной цифровой подписи.

Но есть еще и третий вариант: заполненную декларацию может подать и уполномоченное гражданином лицо — по месту регистрации плательщика.

— А обычным людям, которые находятся в Украине, тоже надо отправлять ее по почте?

— Если они хотят, то могут воспользоваться вышеперечисленными способами. Но им проще обратиться в Центр обслуживания налогоплательщиков по месту регистрации. Наши специалисты не только выдадут бланк декларации, но и помогут разобраться в том, как правильно его заполнять.

— Это так сложно? Есть какие-то инструкции?

— Конечно. Инструкция утверждена приказом Министерства финансов. В ней содержится детальное описание порядка оформления и заполнения налоговой декларации и приложений к ней.

Но в любом случае люди могут получить бесплатные консультации и помощь в заполнении декларации в центрах обслуживания налогоплательщиков. Отмечу, что бланки деклараций предоставляются бесплатно.

— Что делать человеку, если он сомневается: надо посетить налоговую службу или нет? Куда обращаться за советом?

— Выяснить это можно, позвонив в контакт-центр ДФС по номеру 0−800−501−007, или воспользовавшись общедоступным информационным справочным ресурсом (m.zir.sfs.gov.ua). Звонки со стационарных телефонов Украины бесплатные.

Кроме того, на веб-портале ДФС создан баннер «Деклараційна кампанія-2019» http://sfs.gov.ua/deklaruvannya-dohodiv-gromadyan, где размещена информация по декларированию и примеры заполнения декларации.

«Тот, кто получал доходы при участии налоговых агентов, не должен подавать декларацию»

— Расскажите, кто, кроме «заробітчан», должен декларировать свои доходы?

— Все случаи, при которых налогоплательщик обязан подать декларацию, четко описаны в Налоговом кодексе. Пожалуй, самый важный — когда человек получал доходы без участия налоговых агентов.

— Что это за налоговые агенты?

— Это все предприятия, предприниматели, а также лица, занимающиеся независимой профессиональной деятельностью (адвокаты, нотариусы и так далее), которые начисляют и выплачивают физическим лицам доходы в виде зарплаты, гонораров, вознаграждений за разовую работу, дивидендов, премий и прочее. Такие налоговые агенты, согласно Налоговому кодексу, несут ответственность за начисление и уплату налога на доходы физических лиц в бюджет.

Так вот, если человек в 2018 году получал доходы только при участии налоговых агентов, он не должен подавать декларацию. А если доходы получены без их участия, то обязан это сделать.

— И какие доходы можно получить без налоговых агентов?

— В первую очередь это вознаграждения, выплачиваемые людям, работающим по найму у частных лиц: домработницам, садовникам, няням, гувернанткам, строителям, водителям и так далее.

Также подать декларацию должны люди, получившие в 2018 году инвестиционные доходы.

— Что это за доходы?

— От продажи ценных бумаг, корпоративных прав. Причем не имеет значения, кому были реализованы инвестиционные активы — физическому или юридическому лицу.

Декларацию обязаны подать все, кто продал или обменял вышеперечисленные активы.

— А роялти или дивиденды?

— Они выплачиваются через налоговых агентов, поэтому декларацию подавать не нужно.

— Как насчет процентов по банковским депозитам?

— Люди, имевшие в 2018 году доход в виде процентов по банковским депозитам, декларацию подавать не обязаны, поскольку банки уже являются налоговыми агентами. Однако если речь идет об инвестиционных доходах, то подать декларацию по итогам года придется.

— Кто еще должен посетить налоговую службу?

— Те, у кого в 2018 году образовалась списанная просроченная задолженность, а также кому банковские и другие финансовые учреждения аннулировали или простили долг либо кредит.

— Зачем?

— Поскольку, согласно нормам кодекса, суммы списанной просроченной задолженности и аннулированного долга считаются доходом, облагаемым налогом и требующим подачи декларации. Но с учетом некоторых условий.

— Что значит «просроченная задолженность»? И каких условий?

— Долг, по которому истек срок исковой давности — 1095 дней, или три года. В соответствии с кодексом, налогом на доходы физических лиц облагается списанная задолженность по гражданско-правовым договорам при условии, что сумма составляет более 50 процентов месячного прожиточного минимума, установленного для дееспособного лица на 1 января отчетного года (прожиточный минимум в 2018 году — 1762 гривни).

Кроме того, обязаны подать декларацию и уплатить налог с основной суммы прощенной задолженности люди, которым финансовые учреждения аннулировали или простили сумму задолженности или кредита до окончания срока исковой давности и которых кредитор уведомил о таком аннулировании в сумме, что превышает 25 процентов одной минимальной заработной платы (из расчета на год), установленной на 1 января отчетного года (минимальная зарплата в 2018 году — 3723 гривни).

— Неожиданный поворот — налог на прощенный долг.

— И тем не менее. Также подать декларацию должны те, кто имел доход, сдавая свое имущество в аренду физическим лицам, люди, продавшие автомобиль или получившие наследство. Но об этом мы расскажем в следующих номерах «ФАКТОВ».

Напомним, ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как украинцы будут в марте получать субсидии на оплату коммунальных услуг после монетизации государственной помощи.

Кроме того, с 7 февраля 2019 года граждане нашей страны могут открывать валютные счета в банках за рубежом.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter