В Одессе врачи спасли пациента с редким воспалением сердечной мышцы

Здоровье

Врачи Медицинского дома Odrex смогли спасти пациента с вызванной миокардитом острой сердечной недостаточностью и возникшей на ее фоне полиогранной недостаточностью.

О крайне редком для Украины случае рассказал журналист Алексей Синило:

«В январе близкий мне человек попал в больницу. То, что сначала выглядело как обычный инфаркт, оказалось острым миокардитом — воспалением мышцы сердца, вследствие чего оно просто перестает работать и качать кровь. Но это очень упрощенный диагноз. Реальный занимает полторы страницы, наиболее понятные слова из текста — „острая сердечная недостаточность“, „полиорганная недостаточность“ и цифры артериального давления. Пульс к моменту госпитализации уже не прощупывался», — написал он в Facebook.

По словам Синило, врачи сразу дали понять, что шансов спасти человека почти нет, но не опустили руки, а стали бороться за пациента.

«Важно другое: человека спасли! Спасли, несмотря на то, что вероятность позитивного исхода, по словам врачей в первые дни, составляла 1 к 1000. А судя по тому, как теперь уже известно, что это очень редкий для Украины случай, — и того меньше. Сейчас даже немного смешно, но врачам, которые смогли это сделать, некоторые коллеги (не только в Украине, но и в других странах СНГ), глядя на результаты первичных анализов и другие данные, просто не верят. Нереально, говорят. И тем не менее человека спасли», — подчеркнул журналист.

Он поблагодарил всех врачей, которые помогали в лечении родственника. И отметил, что Odrex оказался единственной в Одесской области больницей, где было нужное оборудование.

Максим Павловский, руководитель подразделения анестезиологии и интенсивной терапии Клиники сердца Odrex, так рассказал о данном случае:

«Течение болезни сопровождалось множеством осложнений: сердечная слабость, рецидивирующие приступы отека легких, полиорганная недостаточность. Тогда мы решили провести неинвазивную искусственную вентиляцию легких. Для седации использовали препарат дексмедетомидин, благодаря которому пациент избавляется от психомоторного возбуждения, но при этом может спокойно сотрудничать с врачами. Когда приступы отека легких стали повторяться и мы выполнили ЭХО-КГ оценку центральной гемодинамики, стало понятно, что без экстракорпоральных методов не обойтись. Тогда применили продленную почечно-заместительную терапию. Продленная методика — более щадящая. Уже на следующее утро после начала терапии прекратились приступы отека легких, и мы смогли отлучить пациента от искусственной вентиляции легких».

Между тем Алексей Синило отметил, что клиника Odrex, по его мнению, является образцом того, какой должна быть больница, независимо от формы ее собственности.

«Мне не всегда удавалось вовремя завезти деньги, но пациента, несмотря на это, продолжали спасать. Жизнь и здоровье человека — вот, что было приоритетом и для врачей, и для администрации, а совсем не деньги», — подчеркнул журналист.

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