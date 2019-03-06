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Происшествия

Вблизи Днепра крупный пожар охватил завод пластмасс: впечатляющие фото

13:33 6 марта 2019   192
Пожар на предприятии по изготовлению пластиковой продукции
Инф. «ФАКТОВ»

В селе Каменка Днепровского района (Днепропетровская область) горят помещения предприятия по изготовлению пластиковых изделий. Площадь пожара составляет порядка трех тысяч квадратных метров. Ранее сообщалось, что в Ровенской области на ходу загорелся поезд сообщением Сарны — Здолбунов.

Как сообщает областное управление ГосЧС в Днепропетровщины, пожар начался утром в среду, 6 марта. Сообщается, что горят производственные бытовые помещения ангарного типа.

Сложность тушения пожара заключается в том, что в ангарах находится горючее пластиковое сырье и готовая продукция. По предварительным данным, погибших и пострадавшие в результате ЧП нет.

На месте работает 55 спасателей и 10 единиц пожарно-спасательной техники, а также оперативная группа Главного управления во главе с начальником Главного управления ГосЧС в Днепропетровской области Андреем Кульбачем.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Каменском (Днепропетровская область) на пожаре в частном доме погибла двухлетняя девочка. До приезда спасателей соседи вынесли из горящего дома двоих детей. Третьего ребенка из пожара вынесли спасатели и передали врачам, но в больнице девочка умерла.

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