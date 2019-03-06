Происшествия

В Запорожье автобус с военными попал в ДТП: фото с места происшествия

В среду, 6 марта, в Запорожье произошло ДТП, в котором столкнулись внедорожник «Ниссан» и автобус «ПАЗ 672», в котором ехали военнослужащие.

Авария случилась около 10:10 на Набережной магистрали города.

Как сообщили в патрульной полиции, на 39-летнюю женщину легкового автомобиля составили протокол об административном правонарушении.

Инспекторы сделали схему ДТП и отобрали объяснения у участников аварии.

Как сообщали «ФАКТЫ», вечером 5 марта под Киевом произошло смертельное ДТП, в котором столкнулись два автомобиля. В результате аварии водитель Lada и пассажир погибли, в водителя Honda госпитализировали. А 2 марта в Броварах сотрудник полиции на своем авто совершил наезд на человека. Инцидент произошел на пешеходном переходе ранним утром. От полученных травм потерпевший скончался.

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