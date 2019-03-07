Политика

Менее чем за месяц до первого тура президентских выборов ситуация в избирательной кампании накаляется. Одним из наиболее громких скандалов, связанных с предвыборным процессом, стало разоблачение сотрудниками СБУ так называемой пирамиды по скупке голосов электората в ряде областей Украины. В ходе расследования выяснилось, что помимо украинских политиков в дело по фальсификации выборов были вовлечены российские политтехнологи. В прямом эфире программы «Эхо Украины» на телеканале «Прямой» генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил много новых деталей, касающихся этого дела, а также рассказал о ситуации с нарушениями в ходе избирательной кампании в целом.

«На этих выборах не должны иметь влияния деньги, гречка и страна-агрессор»

«За последние несколько недель разговоры о том, что готовится масштабная фальсификация, звучали достаточно часто, в том числе из уст руководителя Министерства внутренних дел господина Авакова. Я поинтересовался доказательной базой, изучил ряд материалов. И после этого мы провели совместное заседание представителей всей правоохранительной системы — начальников областных управлений МВД, областных прокуроров, руководителей СБУ, Государственного бюро расследований. Выступая, я сказал: «Смотрите, в президиуме сидят все, кто отвечает за честные выборы. У нас одинаковая позиция — на этих выборах не должны иметь влияния деньги, гречка и страна-агрессор. Это три задачи для правоохранителей», — отметил Луценко.

Как ранее сообщили в СБУ, в ходе проведенных в регионах обысков в штабах одного из кандидатов в президенты был найден бюджет «пирамиды» с подробным описанием расходов как на агитаторов, так и на голоса избирателей. Согласно содержанию обнародованных силовиками таблиц с распределением денег, стоимость обнаруженной схемы скупки голосов может оцениваться в более чем два миллиарда гривен или 82 миллиона долларов. В частности, как сообщил ранее журналистам заместитель главы СБУ Виктор Кононенко, правоохранители «установили 49 организаторов этой деятельности (избирательной „пирамиды“. — Авт.). Этими лицами были привлечены, по нашим подсчетам, более 600 граждан Украины. Каждый из них должен был привести на избирательный участок по десять человек, которые бы проголосовали за конкретного кандидата в президенты…»

Стоит также отметить, что фамилию организатора схемы силовики поначалу не называли. Однако вскоре СМИ сообщили, что речь идет о народном депутате фракции «Батьківщина» Валерии Дубиле. Парламентария еще 28 февраля Государственное бюро расследований вызвало на допрос, на который тот, впрочем, не явился.

Как заявил Юрий Луценко, у правоохранителей пока нет доказательств, что этим процессом руководил кандидат в президенты.

«Мы знаем точно, что этим процессом руководит народный депутат Дубиль. У нас для этого есть доказательства. Легче сидеть и рассказывать о политических репрессиях вместо того, чтобы прийти и прослушать запись своего голоса, который обещает деньги участникам „пирамиды“. Но он этого боится. Просто банально боится. И заявляет после этого о политических репрессиях», — так прокомментировал генпрокурор факт игнорирования парламентарием вызова на допрос в ГБР.

«Стоимость одного голоса в Днепропетровской области россияне оценили дешево — всего в тысячу гривен»

Также Юрий Луценко в ходе своего выступления в прямом эфире отреагировал на информацию об участии в избирательных схемах, изобличенных СБУ, российских политтехнологов.

Как известно, ранее народный депутат Владимир Арьев на своей странице в «Фейсбуке» опубликовал фото политтехнолога из России Нины Клебановой на форуме одного из кандидатов в президенты. Помимо того Арьев обнародовал список фамилий «российских гастролеров», которые еще в 2014 году были завезены в Украину под прикрытием «религиозной, благотворительной и просветительской деятельности».



* Народный депутат Владимир Арьев в Facebook опубликовал фото политтехнолога из России Нины Клебановой на форуме одного из кандидатов в президенты

По словам Юрия Луценко, СБУ еще с ноября «вело» «российских гастролеров», которые прибыли при помощи Московского патриархата на территорию Украины. И сейчас правоохранители выясняют детали «сотрудничества» российских технологов и народного депутата Дубиля.

«СБУ фиксировала все их действия — планы, подготовку, организацию, раздачу денег. И провела санкционированные судом около 50 обысков по всем областям. Обнаружила доказательства всего того, что было зафиксировано на пленке — деньги, списки, «пирамиды», — напомнил генпрокурор.

Луценко также прокомментировал содержание обнаруженных при обыске документов, один из которых назывался «Спецпроект. Победа в первом туре». В документе были зафиксированы суммы, выделенные, вероятно, на подкуп избирателей, в частности в Винницкой, Волынской и Днепропетровской областях.

«Винницкая область — 403 миллиона. Волынская — 369 миллионов. И посмотрите на Днепропетровскую — 908 миллионов, почти миллиард гривен. И самая циничная, с моей точки зрения, последняя графа — стоимость одного голоса. Самый дорогой голос в Виннице — 1500 гривен. Немного дешевле на Волыни, с точки зрения российских технологов, — 1400. И совсем дешево россияне оценивают голоса в Днепропетровской области — за 1000 гривен. Для меня, политика с 20-летним стажем, это шок. Я такого не видел никогда в своей жизни, хотя видел уже почти все. В ходе обысков было изъято много других документов по каждой области: с фамилиями, расписками тех, кто взял деньги, уже теперь с признательными показаниями тех, кто их развозил, вручал, получал, договора между партией, штабом и людьми. Вся доказательная база есть», — подчеркнул Луценко.



* В одном из изъятых в ходе обысков в региональных избирательных штабах документов были зафиксированы суммы, выделенные, вероятно, на подкуп избирателей в Винницкой, Волынской и Днепропетровской областях

По мнению главы ГПУ, Служба безопасности, раскрыв эту схему, сделала очень серьезную работу по защите выборов от фальсификаций.

Отвечая на вопрос, откуда деньги, Юрий Луценко сказал: «Если мы видим людей, привезенных из России для того, чтобы организовывать сеть с такими суммами, то мне на память приходит только одна цитата: если это ходит как утка, плавает как утка и крякает как утка — то это, скорее всего, утка. Если мы видим российских политтехнологов с российскими штабами и с такими деньгами… Считаю, что единственным выходом является решение соответствующей политической силы об отмежевании от этого, роспуск всей сетки. И после этого можно спокойно идти на выборы».

Юрий Луценко также выразил надежду, что СБУ удалось нейтрализовать угрозу скупки голосов с участием российских политтехнологов.

«Я уверен, что процентов на 80 эта машина сломана. Очень хотел бы, чтобы с этим согласились все политические силы. Если найдем любую другую подобную схему — будет сломана и она», — подчеркнул Луценко.

Обращаясь к соотечественникам, генеральный прокурор еще раз призвал их ответственно отнестись к избирательному процессу и продемонстрировать гражданское сознание в вопросе выбора главы государства.

«Я как руководитель почти всей правоохранительной структуры, кроме НАБУ, скажу одно. Все силовики солидарны и нацелены на то, чтобы в рамках своих полномочий разрушить любые денежные схемы подкупа избирателей. Но я верю, что граждане Украины во время войны будут голосовать за национальный и свой личный интерес. С моей точки зрения, он заключается в том, чтобы дать отпор кремлевским десантам в штабах, кремлевским кандидатам в бюллетенях и кремлевским планам очередного превращения нашей страны в колонию. За кого вы будете голосовать — ваше дело. Но голосуйте за национальный и свой личный интерес», — сказал Юрий Луценко.

Напомним, ранее Юрий Луценко раскрыл детали хищений в «Укроборонпроме».



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