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- 16:54 Под Киевом избили журналиста программы "Схемы"
Под Киевом избили журналиста программы "Схемы"
В среду, 6 марта, в селе Чабаны Киевской области журналиста и оператора программы «Схемы», известной своими сенсационными расследованиями, вытолкали из сельсовета, нанеся им телесные повреждения и повредив видеокамеру.
Как сообщили в областном главке полиции, в 12:15 37-летний киевлянин сообщил полиции Киевской области, что в помещении сельского совета Чабанов неизвестные избили его и повредили видеокамеру.
По данному факту возбуждено уголовное производство по статье «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов».
О том, что речь о журналисте проекта Радио Свобода — программы «Схемы» сообщил представитель Нацполиции Ярослав Тракало, передает «Украинская правда».
«В ближайшее время члены съемочной группы, в отношении которых было совершено правонарушение, получат приглашение в полицию для проведения следственных действий — дачи показаний и опознания лиц, которые препятствовали проведению видеосъемки», — отметил Тракало.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о дерзком нападении и избиении журналистов в Киеве. Съемочная группа приехала, чтобы понаблюдать за нелегальной добычей песка на Выдубичах, а в итоге была жестоко избита. Автомобиль журналистов изрубили топором.
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