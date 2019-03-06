Под Киевом избили журналиста программы "Схемы"

Происшествия

В среду, 6 марта, в селе Чабаны Киевской области журналиста и оператора программы «Схемы», известной своими сенсационными расследованиями, вытолкали из сельсовета, нанеся им телесные повреждения и повредив видеокамеру.

Как сообщили в областном главке полиции, в 12:15 37-летний киевлянин сообщил полиции Киевской области, что в помещении сельского совета Чабанов неизвестные избили его и повредили видеокамеру.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов».

О том, что речь о журналисте проекта Радио Свобода — программы «Схемы» сообщил представитель Нацполиции Ярослав Тракало, передает «Украинская правда».

«В ближайшее время члены съемочной группы, в отношении которых было совершено правонарушение, получат приглашение в полицию для проведения следственных действий — дачи показаний и опознания лиц, которые препятствовали проведению видеосъемки», — отметил Тракало.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о дерзком нападении и избиении журналистов в Киеве. Съемочная группа приехала, чтобы понаблюдать за нелегальной добычей песка на Выдубичах, а в итоге была жестоко избита. Автомобиль журналистов изрубили топором.

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