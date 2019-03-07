Политика

Уже через год после выборов мы можем стартовать к сильной и богатой Украине, — Вадим Рабинович

Государством должны управлять прагматичные и здоровые политические силы, которые смогут восстановить экономику. Об этом в эфире одного из национальных телеканалов заявил народный депутат и глава партии «Оппозиционная платформа — За життя» Вадим Рабинович. Парламентарий уверен, что в этом случае потребуется всего год, чтобы Украина стала сильным и богатым государством.

«Мы должны остановить экономическую глупость нынешних управленцев»

Вадим Рабинович считает, что в Украине к власти должны прийти политики, которые прагматично подойдут к экономике и смогут спасти ситуацию в государстве.

«Нужно строить политику на том, чтобы у руля власти оказались прагматичные и здоровые силы, которые смогут остановить эту экономическую глупость», — говорит парламентарий.

Политик напомнил, что Кабинет министров уже два года не отчитывался о проделанной работе перед Верховной Радой, что является прямым нарушением законов Украины.

«Если обычный человек пойдет в магазин и украдет булку, то его будут судить по закону. Но почему эти законы не распространяются на власть имущих? В законе Украины сказано, что Кабинет министров обязан раз в год отчитаться о проделанной работе в Верховной Раде и получить вотум доверия на следующий год. Два года премьер и его министры не приходили в Раду с отчетом. Им, видимо, можно и не отчитываться? Если в стране есть какая-то каста, которая стоит над законом, значит, страна захвачена этой кастой. Другого ответа нет», — считает нардеп.

По словам главы «Оппозиционной платформы — За життя», за пять лет правительство не построило ни одного завода, но при этом набрало огромные кредиты у международных финансовых организаций.

«Вице-премьер министр Украины господин Рева, который до этого работал где-то у Гройсмана, а теперь пришел руководить нашей страной, говорил: мы тратим много электроэнергии, потому что привыкли в трусах бегать по дому. От него же я слышал, что украинцы слишком много едят. И такие люди сегодня руководят нашим государством. За пять лет они не построили ни одной фабрики, потратили миллиарды, взяли взаймы безумные кредиты. Пять лет они разрушали государство и разворовывали бюджет. И почему-то считают, что мы должны сейчас идти к избирательным урнам и голосовать за них. Не бывать этому!» — заявляет нардеп.

«Нужно садиться за стол переговоров и решать, как совместно строить успешную, процветающую Украину»

Украине, по мнению Вадима Рабиновича, нужен лишь один год нормальной, лишенной политических амбиций власти, выполняющей задачи возрождения экономики. И после этого можно будет всерьез говорить о сильной, богатой, независимой и нейтральной Украине.

«Перед выборами политикам выгодно науськивать одних людей на других, разделяя их по самым разным признакам — языку, религии, территориям… У нас политика так устроена, что после ухода коррупционной власти их преемники посвящают следующие четыре года своего правления тотальному воровству, обвиняя при этом в казнокрадстве своих „попередников“ и так далее. Одни и те же лица на протяжении без малого двадцати восьми лет разрушают страну, их личные состояния растут, украинский народ нищает, а они на антикоррупционных форумах рассказывают, как борются за экономику», — говорит народный депутат.

При этом Рабинович убежден, что, несмотря на противоречия, политики из разных лагерей обязаны найти общий язык ради будущего своих детей.

«Считаю, что нужно заканчивать бесконечную войну с „попередниками“. Я разговариваю сегодня с самыми разными людьми: от самых „правых“ до самых „левых“, потому что мы — дети одной большой семьи. Мать не притесняет своего ребенка, даже если он неправ. Мы должны находить общий язык со всеми нашими гражданами. Нужно садиться за стол переговоров и решать, как мы будем строить успешную, процветающую Украину», — отметил парламентарий.

«Необходимо развивать три кита экономики, которые сделают Украину великой страной всего за год»

Чтобы Украина стала великой страной, необходимо развивать три важнейших направления экономики, убежден Вадим Рабинович.

«С экономикой нужно обращаться очень бережно. Мы уже отстали от мира. Теперь нам нужно спокойно сесть и проанализировать, что именно нам необходимо делать. Мы предлагаем три кита, на которых сможем за год стать по-настоящему великой державой. Первое: у нас есть уникальное территориальное расположение, на котором нормальные страны уже зарабатывали бы миллиарды. А нас наши руководители привели к тому, что знаменитый Шелковый путь, который должен был принести нам миллиарды и миллиарды гривен, прошел мимо Украины! Мы должны построить нейтральную Украину — „Швейцарию Восточной Европы“. Сейчас Запад и Восток находятся в огромной конфронтации. И если мы сумеем стать не „островком войны“, а „островком доверия“, где встречаются обе стороны, мы будем уникальным государством», — говорит парламентарий.

По словам Вадима Рабиновича, одной из основных сфер для развития Украины должен стать банковский сектор, в котором смогут безопасно и выгодно хранить деньги как украинцы, так и иностранцы.

«Сегодня Запад не хранит деньги на Востоке, а Восток — на Западе. И мы можем этим воспользоваться. И создать банковскую систему по примеру Швейцарии. Тогда у нас будут надежные банки, в которых украинцы и иностранцы смогут хранить деньги и не беспокоиться, что они пропадут», — считает народный депутат.

Кроме того, как отметил глава «Оппозиционной платформы — За життя», еще одним направлением развития экономики Украины должно стать сельское хозяйство и создание крупных аграрных холдингов.

«Следующий кит нашей экономики — это сельское хозяйство. Мы должны, не продавая землю, создать крупные агрохолдинги. Нам для этого не нужны никакие кредиты от МВФ. Я в течение двух часов сам могу под создание агрохолдингов привести столько инвесторов, сколько будет необходимо. Если есть правила игры, если есть ответственность, есть люди, готовые работать, то все это реально сделать», — заявляет политик.

«Я снял свою кандидатуру, чтобы объединить оппозицию и спасти страну»

Вадим Рабинович также пояснил, почему снял свою кандидатуру с президентских выборов. По словам политика, этим решением он призвал оппозицию к объединению и спасению страны.

«Считаю, что одним из самых сильных поступков в моей жизни было то, что я не стал баллотироваться в президенты. У меня был большой и живой политический рейтинг. Как мне сказали политтехнологи, с таким рейтингом никто и никогда с выборов не снимается. Они мне даже нарисовали программу победы. Но я уже говорил и говорю: очень много у нас гетманов, это невозможно. Для того чтобы произошли изменения, нужно единение. Нам нужно забыть, кто хороший, а кто плохой», — говорит политик.

В предвыборной гонке сейчас, по словам Вадима Рабиновича, участвуют несколько десятков кандидатов. При этом у большинства из них рейтинг ниже одного процента, и они точно не займут лидирующие позиции.

«Я могу тысячи претензий предъявить тем, кто со мной в одной лодке, а они — мне. Но знаю одно: надо переступить через себя, как бы это ни было тяжело. Иначе мы будем каждый по отдельности, каждый сам за себя, а нынешняя власть продолжит и дальше править Украиной, разворовывая ее. А это преступление по отношению к тем, кто нас избирает», — подчеркнул парламентарий.

«Рейтинг партии „Оппозиционная платформа — За життя“ идет вверх»

Вадим Рабинович полагает, что именно объединение может стать двигателем оппозиции. В качестве аргумента политик напоминает о рейтингах политических сил, в которых «Оппозиционная платформа — За життя» занимает лидирующие позиции. Рабинович уверен, что на это во многом повлияло именно его решение отказаться от участия в президентской гонке.

«Это оценили избиратели, и сегодня рейтинг партии „Оппозиционная платформа — За життя“ идет вверх. И это правильно, потому что всегда надо ставить Украину впереди себя на деле, а не только на словах», — прокомментировал рейтинг Вадим Рабинович.

Стоит отметить, что, по данным Института анализа и прогнозирования (ИАП) и аналитической группы «Социопрогноз», если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее воскресенье, то партия «Слуга народа» получила бы 24,7 процента поддержки тех респондентов, кто определился и будет голосовать, партия «Батьківщина» — 19,3 процента, партия «Оппозиционная платформа — За життя» — 13,5 процента, партия БПП Порошенко «Солидарность» — 13,1 процента, «Гражданская позиция» — 7 процентов.

«Мы видим четверку лидеров, где каждый идет с очень близким результатом. Есть значительная интрига по второму месту», — прокомментировал данные социсследования директор Института анализа и прогнозирования Юрий Лесничий.

В свою очередь, руководитель аналитической группы «Социопрогноз» Михаил Пересунько отметил, что готовность участвовать в выборах высказали 42,8 процента опрошенных и еще 41,7 процента, скорее всего, пойдут голосовать.

«Если сложить, то выходит очень высокий уровень электоральной активности — 84,5 процента. Это самый высокий показатель с того момента, как мы проводим исследование», — сообщил Михаил Пересунько.

Во время исследования было опрошено 2022 респондента с 18 по 27 февраля. Опрос проводили во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Метод сбора информации — личное интервью по месту жительства. Погрешность выборки не превышает 2,2 процента.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter