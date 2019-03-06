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Сульшер принял решение по своему будущему в «МЮ»
46-летний норвежский специалист Олег-Гуннар Сульшер, в экстренном порядке принявший в качестве исполняющего обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» в декабре 2018 года после отставки Жозе Моуриньо, не собирается оставаться в клубе на постоянной основе по окончанию сезона.
«Перед Рождеством мы подписали с Оле-Гуннаром новое соглашение сроком на три года, до конца сезона-2021. После этого Сульшер на временной основе возглавил „Манчестер Юнайтед“. Там он пробудет до лета. Сейчас он сотрудник английского клуба, но планирует вернуться в „Мольде“ по окончании сезона», — заявил спортивный директор «Мольде» Ойстейн Неерланд в интервью порталу Goal.com.
Отмечу, что после того, как Сульшер принял команду, «красные дьяволы» провели во всех турнирах 16 матчей, в которых одержали 13 побед (еще два матча завершились вничью, еще в одном, домашнем против «ПСЖ», «манкунианцы» потерпели поражение). С норвежским специалистом у руля, в свое время отдавшим 11 лет игровой карьеры «красным дьяволам», «МЮ» поднялся в турнирной таблице премьер-лиги на четвертое место, дающее право в следующем году вновь выступать в групповом турнире Лиги чемпионов, а также вышел в четвертьфинал Кубка Англии.
Напомню, что в среду, 6 февраля, «Манчестер Юнайтед» проведет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ», онлайн-трансляция которого пройдет на «ФАКТАХ».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что первый матч между «МЮ» и «ПСЖ» не обошелся без скандала.
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