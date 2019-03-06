Вытянул деньги из внутреннего кармана: в центре Харькова орудует наглый вор (фото, видео)

Происшествия

В Харькове камеры видеонаблюдения зафиксировали наглого вора, который орудует в общественных местах. Так, 5 марта он совершил кражу из кармана одного из посетителей ресторана в центре города.

«Человек зашёл в ресторан и я четко помню его лицо, я даже обратила на него внимание, что он немного отличается от остального контингента посетителей, к примеру… походкой, манерой жестов и другими характерными внешними данными!» — описывает преступника жена пострадавшего в своем сообщении в Facebook.

Пострадавшие просят помочь найти вора и публикуют в сети его описание и фото.

Приметы:

Рост около 180 см

Волосы — чёрные

Глаза- прищуренные

Небольшая щетина

Куртка с отблеском.

Как писали «ФАКТЫ», на днях в Харькове в городской поликлинике № 6 заметили пару нахальных воровок. Женщины выбирали жертвами людей, стоящих в очереди в регистратуру. За считаные секунды злоумышленницы вытаскивали телефоны и кошельки из карманов верхней одежды, а потом быстро уходили из здания.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter