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Вытянул деньги из внутреннего кармана: в центре Харькова орудует наглый вор (фото, видео)
В Харькове камеры видеонаблюдения зафиксировали наглого вора, который орудует в общественных местах. Так, 5 марта он совершил кражу из кармана одного из посетителей ресторана в центре города.
«Человек зашёл в ресторан и я четко помню его лицо, я даже обратила на него внимание, что он немного отличается от остального контингента посетителей, к примеру… походкой, манерой жестов и другими характерными внешними данными!» — описывает преступника жена пострадавшего в своем сообщении в Facebook.
Пострадавшие просят помочь найти вора и публикуют в сети его описание и фото.
Приметы:
Рост около 180 см
Волосы — чёрные
Глаза- прищуренные
Небольшая щетина
Куртка с отблеском.
Как писали «ФАКТЫ», на днях в Харькове в городской поликлинике № 6 заметили пару нахальных воровок. Женщины выбирали жертвами людей, стоящих в очереди в регистратуру. За считаные секунды злоумышленницы вытаскивали телефоны и кошельки из карманов верхней одежды, а потом быстро уходили из здания.
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