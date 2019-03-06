Происшествия

Проколол вилами и пытался сжечь: в Кривом Роге мужчина едва не убил собаку (фото)

В Кривом Роге (Днепропетровская область) несколько дней назад догхантер проколол вилами бездомную собаку и пытался сжечь ее заживо.

Напомним, в начале этого года в Киеве активизировались догхантеры, травящие животных.

Как сообщает «Первый Криворожский», средь бела дня 39-летний мужчина, якобы работник полиции, на глазах у соседей насадил на вилы собаку и бросил в костер.

Животное выжило благодаря наблюдательным соседям, которые остановили мужчину, говорится в сообщении.

По словам соседей догхантера, пес был неагрессивным, уже несколько лет жил вблизи кооператива вместе с другими собаками и никого не трогал. Местные прозвали его Лопоухим.

Отмечается, что один из очевидцев вызвал полицию, а обидчик тем временем скрылся с места происшествия.

«Бедное животное самостоятельно на передних лапах отползло от костра, дальше передвигаться оно уже не могло», — рассказал очевидец ужасного случая и добавил, что вместе с сыном отвез собаку в ветлечебницу.

Врачи обнаружили две колотые раны у пса, обработали их и сделали рентген.

Правоохранители устанавливают все детали происшествия. В отношении мужчины могут открыть уголовное производство по статье «Жестокое обращение с животными».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в феврале самый известный догхантер Украины Алексей Святогор был жестоко избит в Киеве. На мужчину напали неизвестные возле метро «Лукьяновская». Святогора ударили чем-то тяжелым по голове и продолжили избивать уже лежачего, предположительно используя кастет. Гражданин 22 февраля должен был предстать перед судом. Ему вменяется в вину статья о изготовлении и распространении видеоклипов, пропагандирующих насилие и жестокость.

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