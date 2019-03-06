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Происшествия

Масштабное ДТП в центре Киева: на Крещатике столкнулись шесть автомобилей

23:55 6 марта 2019   36
ДТП в центре Киева
Инф. «ФАКТОВ»

Вечером в среду, 6 марта, в центре Киева произошло ДТП с участием шести автомобилей. Об этом передает «Еспресо».

Сообщается, что авария произошла на ул. Крещатик перед Майданом Независимости.

По предварительным данным, VW Passat CC, который двигался от Европейской площади в направлении Бессарабской площади, проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся по касательной с Honda CR-V.

После этого он изменил направление движения и врезался в автомобили, стоявшие перед светофором, ударив Сitroen C3, который от удара отлетел в ВАЗ 2109 и Renault Dokker, который ударил Hyundai Getz.

Был ли водитель VW Passat CC в состоянии опьянения, пока неизвестно. По словам полицейских, на камерах наблюдения видно, как нарушитель проскочил на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП никто из людей не пострадал, госпитализация никому не понадобилась.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во вторник по дороге на Боярку в ДТП под Киевом погибли двое людей.

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