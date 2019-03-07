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Политика

В Кабмине ввели дресс-код: пускать будут только одетых пристойно

8:20 7 марта 2019   599
Кабмин
Инф. «ФАКТОВ»

В Кабинете министров запретили входить в здание правительства лицам, внешний вид которых не соответствует общепринятым требованиям пристойности. Такое решение принято на заседании правительства 6 марта.

Теперь перечень лиц, которые не допускаются в здание правительства, дополнен пунктом: «действия которых создают угрозу для окружающих, а также в виде, который оскорбляет человеческое достоинство и общественную мораль или не соответствует общепринятым требованиям пристойности», сообщают Украинские новости.

При этом не уточняется, что подразумевается под видом, который оскорбляет общественную мораль и не соответствует требованиям пристойности.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в Казахстане модель и депутат VII созыва молодежного маслихата Астаны Динагул Тасова вышла на подиум в рамках модного показа «Fashion Night Astana» в прозрачном платье, продемонстрировав публике формы своего тела.

Фотографии с мероприятия были опубликованы в различных пабликах в соцсетях. Разместила их у себя в Instagram и сама Динагуль, но вскоре стыдливо прикрыла интимные места сердечками и руками.

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