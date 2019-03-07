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Политика

СМИ назвали имя политика, пытавшегося подкупить кандидата в президенты Тимошенко (фото)

9:32 7 марта 2019   459
Тарас Костанчук
Инф. «ФАКТОВ»

Массмедиа назвали фамилии задержанных правоохранителями и украинской спецслужбой людей, которые пытались вручить взятку кандидату в президенты Юрию Тимошенко. За отказ от участия в президентской кампании ему предлагали пять миллионов гривен.

Так, по данным theБабель, задержаны глава «Партии защитников Украины» Тарас Костанчук и Александр Ищенко. Журналисты выяснили, что задержанные воевали в составе батальона «Донбасс» и прошли Иловайск. Также сообщается, что Тарас Костанчук одно время был помощником народного депутата Украины Семена Семенченко.

Тарас Костанчук

Александр Ищенко

Последний подтвердил сотрудничество с Костанчуком на общественных началах и добавил, что в батальоне задрежанный воевал около двух месяцев и был сержантом. На своей страничке в социальных сетях Семен Семенченко сообщил, что должность командира штурмовой группы, как пишут некоторые массмедиа, Костанчук не занимал, поскольку таковой в штатном расписании батальона не было.

Кстати, Тарас Костанчук подавал документы на регистрацию кандидатом в президенты, но ему отказали из-за пункта программы о смертной казни для госслужащих-коррупционеров.По информации

собеседника издания, в деле есть третий фигурант. Кто он — пока что не известно.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», полиция осуществляет досудебное расследование по статье «препятствование осуществлению избирательного права». Следователи считают, что залог для кандидата в президенты Юрия Тимошенко в размере 2,5 млн грн внесли в том числе «путем возможного фиктивного предоставления средств двенадцатью гражданами Украины».

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