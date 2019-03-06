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Юрию Тимошенко предлагали 5 миллионов за отказ от участия в выборах: что об этом известно
Кандидату в президенты Юрию Тимошенко хотели заплатить 5 миллионов гривен за то, чтобы он снял свою кандидатуру на выборах президента Украины. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
По его словам, ГПУ вместе с СБУ и ГБР задержали двух человек, которые хотели дать 5 миллионов гривен взятки кандидату в президенты Юрию Тимошенко, чтобы он отказался баллотироваться.
«Генпрокуратура совместно с ГБР и СБУ только что задержали двух человек, которые пытались вручить доллары в эквиваленте 5 млн грн кандидату в президенты Юрию Тимошенко за отказ баллотироваться», — написал Луценко в Facebook.
Ранее сам Тимошенко обратился в ГПУ «после попыток повлиять на него».
Как писали «ФАКТЫ», народный депутат Юрий Тимошенко стал фигурантом уголовного дела из-за возможных манипуляций с пожертвованиями для его участия в выборах.
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