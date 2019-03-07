- 17:49 Почувствуйте разницу: в сети яркими фото сравнили поздравления с 8 Марта в Симферополе и Киеве
- 17:45 В Измаиле находящийся в карцере арестант избил сотрудника СИЗО
- 17:45 Хотят забрать ребенка: в семье Децла разгорелся громкий скандал
- 17:20 В финальном конкурсе в Верховный суд ВККСУ учла 78% выводов Общественного совета добродетели
- 17:18 Леся Никитюк показала редкое фото с мамой
- 17:14 Биатлон в Эстерсунде: где смотреть смешанную эстафету на чемпионате мира
- 17:06 Предлагали поработать наркокурьером: на росТВ ради сюжета нагло использовали подростков
- 16:59 В ход пошел нож: в Киеве жестко проучили "героя парковки"
- 16:48 Супрун рассказала, как не допустить развития деменции
- 16:45 IKEA изменила планы по развитию на украинском рынке: что известно
В Запорожье среди белого дня с молотками напали на прохожего (видео)
В Запорожье 5 марта сред бела дня неизвестные избили 46-летнего местного жителя. Момент нападения на мужчину зафиксировала камера наблюдения. Ранее в Киеве полицейский — водитель Голосеевского районного отделения полиции охраны, будучи пьяным, ножом ранил инспектора патрульной полиции.
«Мы обязательно установим и задержим этих подонков- „молотобойцев“, но очень обидно, что на улице в это время было много граждан, но в полицию не поступило ни одного сообщения. Это говорит о том, что ни один из свидетелей этого ужасного события никак не отреагировал и ничего не сделал, чтобы спасти жизнь другому человеку. И это очень обидно. Мы забываем, что мы все живые люди и что в любой момент кому-то из нас может понадобиться помощь. Берегите друг друга. Помогайте друг другу», — написал в социальных сетях первый замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин, обнародовавший кадры избиения мужчины группой неизвестных.
Ранее сообщалось, что запорожские правоохранители открыли уголовное производство по ст. 15, ст. 115 (покушение на убийство) и ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Полиция устанавливает мотив нападения на частного предпринимателя, бывшего главу антикоррупционной комиссии Запорожской ОГА, а также местонахождение злоумышленников. Сообщалось, что пострадавший обратился в больницу сам. У него предварительно диагностировали перелом костей черепа и госпитализировали в реанимационное отделение. Полицейские установили, что избившие забрали у пострадавшего сумку и скрылись.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Ивано-Франковской области жестоко избили ветерана АТО, депутата Калушского городского совета Даниила Семчишина. Его госпитализировали с сотрясением головного мозга и тяжелой черепно-мозговой травмой.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою...