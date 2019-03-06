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Состояние тяжелое: на Прикарпатье жестоко избили ветерана АТО
Ветерана АТО, депутата Калушского городского совета (Ивано-Франковская область) Даниила Семчишина жестоко избили. Мужчина госпитализирован с сотрясением головного мозга и тяжелой черепно-мозговой травмой.
Напормним, в Черновцах водитель маршрутки вытолкнул из салона, а затем избил ветерана АТО, ехавшего домой после лечения.
Как сообщили в полиции Ивано-Франковской области, конфликт произошел в понедельник, 4 марта, около десяти часов вечера в селе Кропивник Кольского района.
Семчишин пытался вытащить из болота застрявшую машину, к нему подошел местный житель, с которым у бывшего АТОшника были личные неприязненные отношения. Конфликт перерос в жестокое избиение.
Полицейским удалось оперативно установить и задержать подозреваемого. Задержанному объявлено подозрение по статье «Умышленное нанесение телесных повреждений». Решается вопрос о мере пресечения — содержании под стражей.
Врачи оценивают состояние бывшего АТОшника как тяжелое.
Местное издание «Вікна» напоминает, что Даниил Семчишин служил в рядах восемьдесят первой аэромобильной бригады. 26 июня 2015 получил ранения в обе ноги. Перенес более десятка операций и угрозу ампутации конечностей. Бойцу установили имплантат артерии и долгое время он не мог ходить.
Ранее «ФАКТЫ» писали о подобном случае, который произошел в Калуше. Тогда 22-летний ветеран АТО пострадал от троих граждан, разъезжавших по городу на автомобиле «Ауди А6» с российскими номерами. Как выяснилось, АТОшника избили жители соседнего села Студинка — отец и два его взрослых сына. Поводом для драки стал дорожный конфликт.
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