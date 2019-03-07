Боялась гнева мужа: под Николаевом женщина бросила младенца умирать на пустыре

Происшествия

В четверг, 7 марта, в селе Николаевское Витовского района (Николаевская область) на пустыре дети нашли тело новорожденного ребенка. Об этом сообщили в областном главке полиции.

Полицейские установили личность матери, которая таким образом избавилась от ребенка. Ею оказалась 36-летняя местная жительница, у которой уже есть четверо детей.

По ее словам, боясь гнева мужа, женщина после родов оставила сына на пустыре через дорогу от дома. Сейчас тело младенца направлено на проведение экспертизы, которая установит окончательную причину смерти. С женщиной работают следователи.

По данному факту открыто уголовное производство по статье «Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка». За данное преступление предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.

Ранее «ФАКТЫ» уже писали о подобных случаях. Так 1 марта на окраине Киева в лесу возле станции метро «Красный хутор» обнаружили тело новорожденного ребенка, завернутого в пакет. А в Одесской области женщина закопала свою новорожденную дочь живьем в огороде.

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