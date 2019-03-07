Происшествия

В Киеве орудуют парфюмерные воры: в сети показали их фото

В Киеве замечены необычные — «парфюмерные» — воры. Пользуясь весенним ажиотажем в отделах косметики и парфюмерии, молодые люди смешиваются с толпой и крадут дорогие духи. По последним данным, парочка молодых людей унесла из торговых точек Киева продукции на 10 тысяч гривен.

Чтобы опознать воров, в группе Киев Оперативный опубликованы снимки с камер видеонаблюдения. «Общая сумма кражи больше 10 тысяч гривен. Если кто их знает, сообщите, пожалуйста», — призывают администраторы группы.

Подозреваемые старались не привлекать внимания, а потому оделись в темное, а лица попытались скрыть козырьком кепки.

На некоторых снимках лица все-таки попали в кадр. При себе у воров был небольшой чемоданчик.

Напомним, ранее в Киеве вычислили воров, крадущих дорогое кофейное оборудование, а в Одессе из гардеробной ночного клуба пара воров украла 30 шуб и пуховиков.

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