Происшествия

На Волыни подросток избил ветерана АТО до реанимации

В Нововолынске (Волынская область) 15-летний подросток до бессознательного состояния избил 40-летнего ветерана АТО. Последний находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Напормним, в Черновцах водитель маршрутки вытолкнул из салона, а затем избил ветерана АТО, ехавшего домой после лечения.

Конфликт в Нововолынске между парнем и мужчиной произошел ночью 3 марта

Мужчину отвезли в реанимационное отделение городской больницы.

Как сообщает местное издание «Буг», сотрудниками уголовного розыска были проведены оперативно-розыскные мероприятия, осмотрены камеры видеонаблюдения, в результате была установлена ​​личность подростка.

В полиции выяснили, что парень ночью попросил у мужчины сигарету, тот ему отказал и начал дергать 15-летнего парня. Подросток, в свою очередь, избил мужчину.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Ивано-Франковской области жестоко избили ветерана АТО, депутата Калушского городского совета Даниила Семчишина. Мужчина госпитализирован с сотрясением головного мозга и тяжелой черепно-мозговой травмой.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter