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Биатлон в Эстерсунде: где смотреть онлайн женский спринт на чемпионате мира
В пятницу, 8 марта, на чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде состоится женская спринтерская гонка с участием 95 спортсменок. Украина на дистанции 7,5 км будет представлена квартетом биатлонисток: Валя Семеренко начнет гонку под 1-м стартовым номером, Юлия Джима (на фото) — под 37-м, Анастасия Меркушина — под 66-м и Вита Семеренко — под 91-м.
Чемпионат мира. Женский спринт. Эстерсунд (Швеция)
Спринтерская гонка (женщины) 17:15 «UA:Перший», «Спорт 1», «Евроспорт 2», «Матч ТВ»
Онлайн-видеотрансляцию женского спринта смотрите по этой ссылке.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в смешанной эстафете Украина финишировала на седьмой позиции.
Фото biathlon.com.ua
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