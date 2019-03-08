26.30 / 26.57 29.61 / 30.11
Киев: +12
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Биатлон в Эстерсунде: где смотреть онлайн женский спринт на чемпионате мира

9:41 8 марта 2019   181
Юлия Джима
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

В пятницу, 8 марта, на чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде состоится женская спринтерская гонка с участием 95 спортсменок. Украина на дистанции 7,5 км будет представлена квартетом биатлонисток: Валя Семеренко начнет гонку под 1-м стартовым номером, Юлия Джима (на фото) — под 37-м, Анастасия Меркушина — под 66-м и Вита Семеренко — под 91-м.

Чемпионат мира. Женский спринт. Эстерсунд (Швеция)

Спринтерская гонка (женщины) 17:15 «UA:Перший», «Спорт 1», «Евроспорт 2», «Матч ТВ»

Онлайн-видеотрансляцию женского спринта смотрите по этой ссылке.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в смешанной эстафете Украина финишировала на седьмой позиции.

Фото biathlon.com.ua

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»...

Киев
+12

Ветер: 3 м/с  3
Давление: 743 мм

Погода в других городах
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины