Спорт

Биатлон в Эстерсунде: где смотреть онлайн женский спринт на чемпионате мира

В пятницу, 8 марта, на чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде состоится женская спринтерская гонка с участием 95 спортсменок. Украина на дистанции 7,5 км будет представлена квартетом биатлонисток: Валя Семеренко начнет гонку под 1-м стартовым номером, Юлия Джима (на фото) — под 37-м, Анастасия Меркушина — под 66-м и Вита Семеренко — под 91-м.

Чемпионат мира. Женский спринт. Эстерсунд (Швеция)

Спринтерская гонка (женщины) 17:15 «UA:Перший», «Спорт 1», «Евроспорт 2», «Матч ТВ»

Онлайн-видеотрансляцию женского спринта смотрите по этой ссылке.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в смешанной эстафете Украина финишировала на седьмой позиции.

Фото biathlon.com.ua



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