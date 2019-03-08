Происшествия

В Николаеве подростки в балаклавах устроили стрельбу: фото и видео с места ЧП

Поздно вечером в четверг, 7 марта, в Николаеве пятеро молодых людей в возрасте от 15 до 18 лет устроили драку, сопровождаемую стрельбой. ЧП произошло в Центральном районе города на улице Лагерной. Ранее сообщалось, что под Николаевом женщина бросила на пустыре умирать новорожденного ребенка.

Как сообщают в отделе коммуникаций полиции Николаевской области, об инциденте по телефону 102 сообщила супруга местного жителя, к которому пришли выяснять отношения молодые люди в балаклавах. Также сообщается, что это стало продолжением конфликта, возникшего еще днем.

«Всех пятерых для выяснения обстоятельств доставили в отделение полиции. Также с места происшествия полицейские изъяли ножи, пистолет, предварительно стартовый, и гильзу. Известно, что между одним из злоумышленников и владельцем квартиры еще днем возник конфликт. Тогда юноша сообщил, что вернется, чтобы разобраться с мужчиной, поэтому и пришел с подмогой и оружием», — сообщают в полиции.

Правоохранители квалифицировали произошедшее как хулиганство (ч. 4 ст. 296 УК Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Николаеве на улице Космонавтов патрульные полицейские обнаружили тело мужчины. Правоохранители установили, что смертельные травмы погибший получил на территории завода, выполняя монтажные работы при обустройстве дымохода одного из складских помещений. Его напарники не сообщили о случившемся ни полицию, ни медикам, а вынесли тело с территории завода и разошлись по домам.





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