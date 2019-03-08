- 14:30 Гнап готов поддержать Гриценко, хотя не отрекся от его обвинений в коррупции
- 14:23 УЕФА оштрафовал наставника «Атлетико» за неприличный жест
- 14:22 Леся Никитюк поразила длиной ног
- 14:09 Притворялись богатыми иностранцами: во Львове задержали семью пенсионеров-мошенников
- 14:08 Конгресс США заинтересовался Кадыровым: что грозит наместнику Чечни
- 14:05 Стало известно о гибели в Сирии российского полковника, воевавшего против Украины на Донбассе
- 13:26 Все еще тепло: синоптик рассказала о погоде на выходных
- 13:18 Биатлон в Эстерсунде: где смотреть онлайн женский спринт на чемпионате мира
- 13:10 В сети показали новое видео нападения на семью Дудя
- 13:01 В Конотопе арестант повесился на простыне
Смертельное ДТП под Киевом: новые подробности и фото с места трагедии
Причиной жуткого ДТП в Киевской области, в котором погиб водитель автомобиля «ВАЗ 21 124» и четверо пассажиров, стали действия находившегося за рулем 27-летнего парня. Машина выехала на обочину, где столкнулась с деревом.
В полиции Киевской области сообщают, что помимо водителя в машине находилось пять пассажиров, в том числе и две несовершеннолетние девушки. Одна из них с тяжелыми травмами доставлена в больницу, где за ее жизнь борются медики.
Погибшие на месте пассажиры — молодые ребята в возрасте 19−20 лет и 16-летняя девушка. Все жители сел Новоселки и Яблоновка Макаровского района Киевской области.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в центре Киева на Крещатике произошло масштабное ДТП с участием шести автомобилей. К счастью, никто не пострадал.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Из предвыборного выступления кандидата в депутаты: «Выбрав меня, вы получите то, чего у вас нет, не было и никогда не будет!»