Происшествия

Смертельное ДТП под Киевом: новые подробности и фото с места трагедии

Причиной жуткого ДТП в Киевской области, в котором погиб водитель автомобиля «ВАЗ 21 124» и четверо пассажиров, стали действия находившегося за рулем 27-летнего парня. Машина выехала на обочину, где столкнулась с деревом.

В полиции Киевской области сообщают, что помимо водителя в машине находилось пять пассажиров, в том числе и две несовершеннолетние девушки. Одна из них с тяжелыми травмами доставлена в больницу, где за ее жизнь борются медики.

Погибшие на месте пассажиры — молодые ребята в возрасте 19−20 лет и 16-летняя девушка. Все жители сел Новоселки и Яблоновка Макаровского района Киевской области.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в центре Киева на Крещатике произошло масштабное ДТП с участием шести автомобилей. К счастью, никто не пострадал.



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