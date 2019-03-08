Происшествия

Пытался перерезать себе горло: в Днепре находящийся в розыске злоумышленник решил не сдаваться полиции живым

В пятницу, 8 марта, в Днепре 38-летний мужчина попытался перерезать себе горло. Это произошло во время задержания правоохранителями подозреваемого в совершении тяжких преступлений. Ранее сообщалось, что в Днепре полиция задержала криминального авторитета «Арийца».

Как сообщает «Информатор», подозреваемого в нескольких преступлениях, в том числе убийстве, задержали в доме на улице Псковской. Хозяин жилья, которому задержанный накануне угрожал убийством, забрал родственников и уехал. Но, вернувшись утром домой, увидел, что в доме кто-то находится, и вызвал полицию.

Сообщается, что увидев патрульных, находившийся в доме мужчина попытался сбежать, однако, поняв, что это ему не удастся, решил перерезать себе горло. Ему помешали правоохранители. В результате пострадавший госпитализирован с ранением шеи.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Запорожье сред бела дня неизвестные избили молотком 46-летнего местного жителя. Момент нападения на мужчину зафиксировала камера наблюдения.

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