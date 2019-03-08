- 18:11 Выборы-2019: ЦИК отменила регистрацию трех кандидатов в президенты
- 17:35 Радикалы напали на участниц женского марша в Харькове: появилось видео
- 17:29 Биатлон в Эстерсунде: где смотреть онлайн женский спринт на чемпионате мира
- 17:04 Космический корабль Маска успешно вернулся на Землю: как это было
- 16:53 Работал в России и в разведке: что известно о новом после Польши в Украине
- 16:47 Во Львове посетители магазина задержали вооруженного ножницами грабителя
- 16:46 Скандал в "Укроборонпроме": директор "Спецтехноэкспорта" Бельбас вышел из СИЗО
- 16:28 Родители не узнали сына: во Львове во время похорон погибшего на Донбассе героя разгорелся скандал
- 16:12 Меган Маркл отметила 8 марта выходом в смелом мини-платье и поцелуем с чужим мужчиной
- 16:07 В сети появилось видео нашумевшего "героинового" прокола украинских пограничников
Пытался перерезать себе горло: в Днепре находящийся в розыске злоумышленник решил не сдаваться полиции живым
В пятницу, 8 марта, в Днепре 38-летний мужчина попытался перерезать себе горло. Это произошло во время задержания правоохранителями подозреваемого в совершении тяжких преступлений. Ранее сообщалось, что в Днепре полиция задержала криминального авторитета «Арийца».
Как сообщает «Информатор», подозреваемого в нескольких преступлениях, в том числе убийстве, задержали в доме на улице Псковской. Хозяин жилья, которому задержанный накануне угрожал убийством, забрал родственников и уехал. Но, вернувшись утром домой, увидел, что в доме кто-то находится, и вызвал полицию.
Сообщается, что увидев патрульных, находившийся в доме мужчина попытался сбежать, однако, поняв, что это ему не удастся, решил перерезать себе горло. Ему помешали правоохранители. В результате пострадавший госпитализирован с ранением шеи.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Запорожье сред бела дня неизвестные избили молотком 46-летнего местного жителя. Момент нападения на мужчину зафиксировала камера наблюдения.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Получила зарплату и решила побаловать себя морепродуктами. Купила кильку в томате, морскую капусточку...