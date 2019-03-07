Грабил и пытал утюгом: подробности задержания в Днепре криминального авторитета "Арийца" (фото)

Происшествия

Стали известны подробности задержания в Днепре четверых молодых людей, по предварительной информации, являющихся членами преступной группировки Арийца. Среди них — и сам главарь.

Об этом сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин: «Его вместе с „друзьями“ задержали в Днепре. Он, как всегда, на модном авто и с соответствующим арсеналом оружия».

По информации ТСН, 37-летний задержанный неоднократно судим. «Когда был под арестом в симферопольском СИЗО, прославился тем, что конвоиры за взятки возили его из изолятора в рестораны на встречи с криминальными авторитетами. Всех задержанных членов банды подозревают в серии поджогов и преднамеренных убийствах с вымогательством денег», — говорится в сообщении.

А заместитель начальника днепровского городского отдела полиции Сергей Бухинник рассказывал, что преступники бросали бутылки с зажигательной смесью в кафе, где сидели люди. «Фактически осуществлялся покушение. Если бы оттуда люди не могли выбежать, они бы просто задохнулись», — рассказал он о «деятельности» задержанных.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Запорожье неизвестные избили частного предпринимателя, бывшего главу антикоррупционной комиссии Запорожской ОГА.

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