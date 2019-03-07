- 17:49 Почувствуйте разницу: в сети яркими фото сравнили поздравления с 8 Марта в Симферополе и Киеве
- 17:45 В Измаиле находящийся в карцере арестант избил сотрудника СИЗО
- 17:45 Хотят забрать ребенка: в семье Децла разгорелся громкий скандал
- 17:20 В финальном конкурсе в Верховный суд ВККСУ учла 78% выводов Общественного совета добродетели
- 17:18 Леся Никитюк показала редкое фото с мамой
- 17:14 Биатлон в Эстерсунде: где смотреть смешанную эстафету на чемпионате мира
- 17:06 Предлагали поработать наркокурьером: на росТВ ради сюжета нагло использовали подростков
- 16:59 В ход пошел нож: в Киеве жестко проучили "героя парковки"
- 16:48 Супрун рассказала, как не допустить развития деменции
- 16:45 IKEA изменила планы по развитию на украинском рынке: что известно
Грабил и пытал утюгом: подробности задержания в Днепре криминального авторитета "Арийца" (фото)
Стали известны подробности задержания в Днепре четверых молодых людей, по предварительной информации, являющихся членами преступной группировки Арийца. Среди них — и сам главарь.
Об этом сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин: «Его вместе с „друзьями“ задержали в Днепре. Он, как всегда, на модном авто и с соответствующим арсеналом оружия».
По информации ТСН, 37-летний задержанный неоднократно судим. «Когда был под арестом в симферопольском СИЗО, прославился тем, что конвоиры за взятки возили его из изолятора в рестораны на встречи с криминальными авторитетами. Всех задержанных членов банды подозревают в серии поджогов и преднамеренных убийствах с вымогательством денег», — говорится в сообщении.
А заместитель начальника днепровского городского отдела полиции Сергей Бухинник рассказывал, что преступники бросали бутылки с зажигательной смесью в кафе, где сидели люди. «Фактически осуществлялся покушение. Если бы оттуда люди не могли выбежать, они бы просто задохнулись», — рассказал он о «деятельности» задержанных.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Запорожье неизвестные избили частного предпринимателя, бывшего главу антикоррупционной комиссии Запорожской ОГА.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мы часто говорим: «Будет что в старости вспомнить!» А в старости... опа — склероз!