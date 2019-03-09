Деньги

Рева рассказал, кому в марте повышают пенсии, а кого ждут только разовые выплаты

В Украине в результате проведения перерасчета пенсий выплаты повышены 8,9 миллионам из 10,2 миллионов пенсионеров. Об этом сообщили в Министерстве Социальной политики со ссылкой на слова главы ведомства Андрея Ревы.

«Из 10,2 млн пенсионеров, которым произведен перерасчет, размер пенсии повышен для 8 972 тысяч пенсионеров», — объяснил чиновник во время рабочей встречи с делегацией Международного валютного фонда, пишет АиФ.

По словам Ревы, распределение пенсионеров по диапазону повышения пенсий следующий:

увеличение пенсий на 100 грн произошло для 1 991 457 человек,

увеличение от 100 грн до 400 грн — для 2 536 385 человек,

от 400 грн до 500 грн — 798 016 человек,

от 500 грн до 700 грн — 761 140 человек,

от 700 грн до 1000 грн — 425 537 человек,

повышение более чем 1000 грн произошло для 2 459 824 человек.

Кроме того, 2 095 111 пенсионерам, которые имеют полный страховой стаж, но из-за низкого уровня зарплат получают пенсию ниже минимальной, выплачивается единовременная доплата к пенсии в сумме 2410,17 гривен.

Напомним, что в марте Пенсионный фонд осуществил или планирует осуществить повышения пенсий для 8,97 миллионов украинских пенсионеров. Средние надбавки по прогнозам на момент начала марта ожидаются на уровне 514 гривен с учетом компенсации за отсутствие пересчета пенсий с 2016 года. Пересчет пенсий был осуществлен согласно Закону «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Правительство ранее внесло в него правки, позволяющие повысить пенсии с учетом коэффициента средних зарплат и инфляции в стране. Благодаря этому, средние надбавки для пенсионеров составили 17% от нынешнего размера пенсии.

Таким образом, с 1 марта 2019 года средняя пенсия в Украине была повышена до 3764 гривен.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине запланировано три индексации пенсий в течение 2019 года. Следующее повышение выплат ожидается в марте, июле и декабре. Летом надбавка составит 67 гривен, а в декабре — 74 гривны.

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