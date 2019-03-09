Экс-первая ракетка мира родила ребенка в 38 лет (фото)

Спорт

В семье бывшей лучшей теннисистки мира швейцарки Мартины Хингис произошло пополнение. 38-летняя экс-спортсменка родила первого ребенка, девочку, которую счастливые родители назвали Лией.

«Наконец-то нас трое! Мы с Харри приветствуем в этом мире нашу малышку Лию», — написала спортсменка на своей странице в Twitter, прикрепив фото с дочерью и мужем.

* Мартина Хингис с мужем Харальдом Лееманном и дочерью

* Малышка Лия

Отмечу, что Хингис замужем во второй раз. Ее супруг — доктор женской сборной Швейцарии по теннису Харальд Лееманн. Их роман завязался на Олимпийских играх в Рио-2016, где Мартина в паре с Тимеей Бачински завоевала серебряную медаль. А в июле 2018-го пара сыграла свадьбу в швейцарском городке Цуг.

Напомню, что в 1997-м в 16-летнем возрасте Мартина Хингис стала самой молодой в истории теннисисткой, возглавившей мировой женский рейтинг, и это достижение так до сих пор никому не удалось превзойти. В общей сложности титул первой ракетки мира принадлежал швейцарке, которая за свою карьеру выиграла 25 турниров серии «Большого шлема» (5 в одиночном разряде, 13 в парном и 7 в миксте), на протяжении 209 недель.

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