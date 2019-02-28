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Скандальный Тайсон Фьюри пятый раз стал отцом (фото)
28 февраля в семье британского боксера-супертяжеловеса Тайсона Фьюри произошло пополнение. Супруга спортсмена Пэрис (на фото с мужем) родила мальчика, который уже стал пятым ребенком для Тайсона.
«Наше новое творение. Мальчик родился сегодня в 7:30. На три недели раньше, но все равно отлично. Мы чувствуем себя хорошо. Вместе с Тайсоном мы рады и здоровы, спасибо Богу», — написала Пэрис Фьюри на своей странице в Instagram, прикрепив фото малыша.
Отмечу, что у Тайсона и Пэрис, которые женаты уже девять лет, подрастают две дочки — Венесуэла и Валенсия Амбер, а также два сына — Принц Джон Джеймс и Принц Тайсон Фьюри II. Имя, которое дадут новорожденному, пара пока что не разглашает.
* Дома после боев Тайсона ждет целая армия персональных болельщиков
Напомню, на днях стало известно, что бой-реванш между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером не состоится в ближайшее время, поскольку британец, прежде чем вновь выходить в ринг против чемпиона WBC в супертяжелом весе, хочет провести промежуточный бой.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что голкипер сборной Украины четвертый раз стал отцом.
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