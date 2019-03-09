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Добравшиеся до Черкасс националисты устроили потасовку с полицией, есть пострадавшие (фото, видео)
Активисты «Национального корпуса» устроили потасовку с полицией в Черкассах, пытаясь добраться до президента Украины Петра Порошенко.
Так, после выступления Порошенко на площади возле дома культуры «Дружба народов» националисты побежали к сцене, но их остановили полицейские. Возникла потасовка, во время которой площадь покинул кортеж автомобилей. Местный лидер «Нацкорпуса» взобрался на капот патрульного автомобиля, который ехал в составе колонны, но его быстро оттуда сняли.
В результате столкновения представителей Нацкорпуса с правоохранителями в Черкассах пострадали 7 полицейских, в том числе начальник ГУНП в Черкасской области Валерий Лютый, сообщили на сайте МВД Украины.
«В Черкассах во время охраны общественного порядка в центре города, где состоялись массовые мероприятия с участием большого количества граждан, во время отъезда президента Украины представители „Национального корпуса“ пытались заблокировать кортеж главы государства и начали провоцировать на драку рядовых жителей Черкасс и полицию. Активисты попытались прорваться на сцену, применяя пиротехнику. Правоохранители применили полицейские меры принуждения», — говорится в сообщении.
Позже в Нацполиции заявили, что представители Нацкорпуса в Черкассах «применили к сотрудникам полиции газ раздражающего действия, физическую силу, подожгли фаеры и, наконец, попытались заблокировать кортеж первого лица государства».
Как писали «ФАКТЫ», 9 марта днем националисты проводили акции протеста у стен Администрации президента Украины в Киеве. Тогда также произошли столкновения, в ходе которых пострадали трое полицейских.
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