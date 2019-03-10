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В Киеве легковушка протаранила троллейбус, есть жертва: фото с места ДТП
Вечером в субботу, 9 марта, на перекрестке Братиславской и Лесного проспекта в Киеве произошло ДТП с участием легкового автомобиля и троллейбуса.
Водитель легковушки двигался в том же направлении, что и троллейбус 37 маршрута. Затем последовал жесткий удар в заднюю часть троллейбуса. Причина, по которой водитель «Daewoo Lanos» не смог вовремя затормозить, устанавливается.
Известно, что среди пассажиров троллейбуса пострадавших нет. А вот все пассажиры легковушки серьезно пострадали. Один из пассажиров «Daewoo Lanos» погиб, второй, как и водитель, госпитализированы в находящуюся рядом больницу скорой помощи.
По непроверенным данным, погибший (1962 года рождения) был родственником водителя. Начато расследование.
Как сообщали «ФАКТЫ», 9 марта на улице Нижне-Юрковская в Киеве произошло ДТП с летальным исходом. Водитель Daewoo выехал на тротуар в врезался в стену.
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