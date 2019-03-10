В Ровно внук продал квартиру вместе с дедушкой: детали скандальной истории

Украина

В Ровно полковник в отставке Иван Барабаш обвинил своего внука в том, что тот незаконно отобрал у него 3-комнатную квартиру. Шесть лет назад Барабаш женился и сразу стал судиться со своим внуком, так как считает, что тот продал квартиру в самом центре Ровно вместе с дедом. Об этом говорится в сюжете ТСН.

«Я остался совсем без квартиры. Я просто в разбитом состоянии», — говорит пенсионер.

Согласно договора продажи, деду дали в пользование две комнаты, а на остальной территории ему нельзя. Часть квартиры полковника после смерти дочери по наследству перешла к его внуку Дмитрию. По документам, в 2012 году дед якобы поехал в Ужгород и там у нотариуса вроде бы отказался от своей части недвижимости в пользу внука.

Барабаш утверждает, что такого не было.

«Мой внук забрал у меня квартиру, подделал документы, не спросил, не посоветовался», — говорит столетний житель.

«Это все делалось тайно, внук даже не зашел в квартиру, не рассказал это все, не поговорил с дедом», — добавляет его жена.

Супруги показывают медицинскую карту, запись в которой свидетельствует, что в день, когда дед вроде как был в Ужгороде и передавал квартиру внучку, на самом деле он находился в Ровно на осмотре у врача. Главный врач поликлиники Олег Шрам подтвердить или опровергнуть этого не может, потому что журналы не сохранились, а лечащий врач давно не работает. Однако медика пугает одна вещь: карточка пациента сохранялась не в поликлинике, а это означает, что ее могли подделать.

«Когда амбулаторная карта не находится в медучреждении, то, как правило, владельцы делают с той картой все, что хотят», — говорит Шрам.

Ужгородский нотариус Наталья Хребтань, которая переоформила наследство деда на его внука, говорит, что оба присутствовали во время заключения сделки.

«25 лет работаю частным нотариусом, и такого грязного и некрасивого дела у меня еще просто не было. Старенький человек, которым, я считаю, наверное, открыто манипулируют», — говорит она.

Во всем конфликте нотариус подозревает новую жену 100-летнего деда, которую видела, когда давала показания в полиции.

«Пришлось просить следователя, чтобы его нынешняя жена просто покинула кабинет. Она постоянно подталкивает его к тому, что он должен говорить, как он должен говорить», — говорит частный нотариус.

Сам внук сейчас в Швейцарии, по крайней мере так говорит его представительница в суде. Новая же хозяйка квартиры уверяет, что в договоре продажи внук отметил, что Иван Барабаш имеет право безвозмездно и бессрочно пользоваться проданной квартирой до самой смерти.

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