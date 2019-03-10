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Политика

Меджлис крымскотатарского народа определился, кого поддержит на президентских выборах

19:19 10 марта 2019   577
меджлис
Инф. «ФАКТОВ»

Меджлис крымскотатарского народа определился со своим кандидатом на выборах президента. Представители меджлиса решили выразить поддержку действующему главе государства Петру Порошенко. Документ был опубликован главой меджлиса Рефатом Чубаровым (на фото).

«Самый значимый критерий в оценке кандидатов в президенты — их способность мобилизировать украинское общество для отпора российской агрессии и начать процесс восстановления территориальной целостности Украины в международно признанных границах, включая Автономную Республику Крым и Севастополь», — говорится в решении меджлиса.

меджлис

Меджлис призывает граждан Украины, проживающих в аннексированном Крыму, принять участие в выборах и 31 марта приехать проголосовать на материк.

Напомним, в оккупированном Крыму российские силовики продолжают преследования крымских татар. Задерживают в том числе и лидеров меджлиса. А в школах ввели учебники, которыми пропагандисты пытаются оправдать насилие против крымскотатарского народа.

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