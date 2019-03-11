Работаем и молимся: Порошенко прокомментировал возможность освобождения украинских моряков

Украина

Освобождение украинских военных моряков, захваченных Россией в плен во время атаки возле Керченского пролива, до завершения президентских выборов в Украине является маловероятным. Об этом сказал президент Петр Порошенко в интервью телеканалу ICTV, сообщили в Администрации главы государства.

Он подчеркнул, что не происходит ни одной международной встречи на высшем уровне, где бы вопрос освобождения украинских моряков, кораблей и деоккупации Керченского пролива и Азовского моря не обсуждался бы.

«К сожалению, я не жду положительных новостей до президентских выборов. Путин четко подчеркнул, что он не будет делать ни одного шага», — сказал президент, напомнив слова Путина о том, что Россия будет ждать «стабилизации политической ситуации в Украине».

В то же время он подчеркнул, что работа для освобождения Украинский продолжается. «Мы ждем вашего возвращения домой. Очень ждем. И не просто работаем, а еще и молимся, чтобы это произошло скорее», — подчеркнул глава государства.

Также президент также передал слова поддержки семьям захваченных украинских моряков. «Вы настоящие молодцы, вы — настоящие герои, вы — настоящие украинцы. Держитесь. Мы с вами», — сказал Петр Порошенко.

Как известно, 25 ноября 2018 года российские военные напали на украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего были захвачены три украинских корабля и 24 военнослужащих. После этого НАТО и ЕС неоднократно призывали РФ освободить украинских моряков. В частности, послы стран Европейского союза согласовали санкции против восьми граждан Российской Федерации, ответственных за атаку на украинские корабли в Керченском проливе.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», членов экипажей катеров «Никополь» и «Бердянск» и буксира «Яны Капу», захваченных в ноябре 2018 года у берегов оккупированного Крыма, которые 100 дней находятся в плену у России, украинцы поддержали теплыми письмами.

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