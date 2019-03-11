Здоровье

Физические упражнения снижают риск смерти, даже если начинают выполняться после 40 лет, — исследование

Физические упражнения позволяют снизить риск смерти, даже если люди начинают выполнять их лишь в возрасте после 40 лет. Об этом говорится в отчете об исследовании ученых Национального института онкологии США, выполнивших свои расчеты на большой выборке, пишет «Медикфорум».

Учеными были проанализированы данные 315 059 человек, мужчин и женщин возрастом от 50 до 71 года, собиравшиеся в течение 1995−1996 годов Национальным институтом здоровья. Исследователей интересовала возможная связь между физическими упражнениями и риском смерти как в общем, так и от разных заболеваний. Изучение этой корреляции показало, что такая связь действительно существует.

«Люди, занимавшиеся спортом на протяжении жизни, имели риск смерти от всех видов недугов на 29−36% более низкий в сравнении с теми, кто никогда не тренировался и не выполнял регулярных физических упражнений. Люди, которые стали заниматься спортом в возрасте после 40 лет, снижали риск смерти на 32−35%»,— констатировали авторы проекта.

Научные специалисты пришли к выводу, что регулярные занятия физическими упражнениями существеннее всего уменьшали вероятность смерти в связи с сердечно-сосудистыми патологиями и раковыми заболеваниями. Исходя их результатов исследования, ученые утверждают, что начиная выполнять физические упражнения, люди получают возможность сократить личный риск смерти от проблем с сердцем и сосудами на 43%. Риск смерти от рака они могут уменьшить на 16%.

Поэтому исследователи призывают людей начинать регулярно заниматься физкультурой в любом возрасте — физические упражнения способствуют снижению риск смерти, даже если вплоть до своего среднего возраста человек не проявляет интереса к спорту.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», регулярная зарядка и высокий уровень физической активности в среднем возрасте примерно в два раза уменьшают вероятность развития старческого слабоумия в преклонные годы.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter