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Буксир ВСУ доставил неудобства ФСБшникам в Азовском море (видео)
Российская ФСБ пыталась помешать выходу в море украинского буксира «Корец». Тем не менее, при поддержке Вооруженных Сил Украины моряки с буксира провели ранее анонсированные морские учения, выполнили все запланированные занятия по боевой подготовке.
«Мы выполняли практические артиллерийские стрельбы из турельно-башенных установок „Утес-М“, отработали навыки экипажа в дневном бою надводного корабля с надводным кораблем противника, провели стрельбы из стрелкового оружия. С задачей справились», — уточнил старший помощник командира корабля Александр Самойлов.
Как рассказало командование операции Объединенных сил, при выходе буксира в море не обошлось без инцидентов. Когда «Корец» вышел из пункта базирования, к нему приблизился сторожевой корабль «Краснодарец», принадлежащий ФСБ РФ. Российский корабль пытался сопровождать буксир, но такое «неприятное соседство» не помешало учениям.
Выход в море и боевая подготовка на буксире «Корец» прикрывались дивизионом артиллерии, на боевом дежурстве находились вертолеты армейской авиации и самолеты истребительной и штурмовой авиации.
Напомним, буксир «Корец» был одним из тех судов, кто в сентябре 2018 года успешно прошел из Черного моря в Азовское под Крымским мостом, несмотря на присутствие в тех же водах российского флота.
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